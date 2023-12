Dai colore alle tue sfide: Tastiera Gaming wireless Retroilluminata in OFFERTA!

KLIM Chroma è una Tastiera Wireless italiana sottile, resistente, ideale per il Gaming, Retroilluminata, Silenziosa e Impermeabile. Compatibile con PC, Mac, PS4, PS5, Xbox. Oggi la paghi 30,38 euro, grazie allo sconto del 5%. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

KLIM Chroma Tastiera Gaming: le caratteristiche

Con il suo bassissimo tempo di risposta, KLIM Chroma tastiera da gaming Wireless è tra le migliori tastiere da gaming wireless a membrana sul mercato. Usarla è facile, basta collegare il ricevitore USB e premere un interruttore sotto di essa. Questo modello ha anche un tasto Funzione che consente di accedere a molte scorciatoie utili come il controllo del volume direttamente sulla tastiera. La KLIM Chroma è stata concepita per essere il più silenziosa possibile, specialmente se raffrontata ad una tastiera meccanica. Ogni battuta produce un suono leggero, fornendo una piacevole esperienza di scrittura. Non darai fastidio più a nessuno a causa della scrittura rumorosa! Riceverai una copia gratuita dell’eBook “Aumenta produttività e qualità di gioco digitando più rapidamente” per e-mail dopo l’acquisto.

La tastiera è uno strumento essenziale per qualsiasi computer. Prende una posizione di rilievo nella tua scrivania e rimarrà lì 24/7, quindi dovrebbe anche avere un bell’aspetto. Gli effetti di luce cromatica di questa tastiera senza fili si faranno sicuramente notare. Questo ti aiuterà molto a digitare in condizioni di scarsa luminosità se non sei abituato. Le luci hanno luminosità regolabile e 3 modalità (statica, respiro, off), tutte regolabili tramite il tasto FN. I tasti assicurano 10 milioni di battute, quindi potrai star tranquillo per il prossimo decennio! Questa tastiera retroilluminata è realizzata in ABS ed è leggerissima, pesa solo 460g. Al contrario di molte altre, KLIM Chroma Wireless ha una batteria integrata di lunga durata, quindi non dovrai spendere un centesimo per sostituirle! Si carica in circa 4 ore con il cavo USB in dotazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.