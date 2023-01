Kobo Libra 2: una spanna sopra la concorrenza a un prezzo invidiabile (169,99€)

Il nuovo eReader Kobo Libra 2 è qui per offrire un’esperienza di lettura più intensa rispetto a qualsiasi altro dispositivo concorrente, anche quelli più blasonati. Ed è vero, se non hai mai provato prima un Kobo Libra, per te sarà come passare da un mondo in bianco e nero a uno a colori. E che colori.

Te ne parliamo oggi perché in queste ore è in offerta su Amazon al prezzo di 169,99 euro rispetto a un prezzo di vendita consigliato al pubblico di circa 180 euro. Lo sconto è piccolo, vero, ma di solito è sempre a prezzo pieno, ecco perché anche solo se risparmi poco più di 10 euro è già una notizia. Hai notato le analogie con Apple?

Con Kobo Libra 2 dai il benvenuto a un mondo fatto a colori (finalmente)

Uno dei motivi per cui a tante persone piace ancora leggere il libro in maniera tradizionale è l’esperienza “fredda” offerta dalla maggior parte degli eReader presenti nel mercato. Tale esperienza viene però stravolta dalla seconda generazione di Kobo Libra, capace di accendere finalmente la luce sugli eReader e spingere un gran numero di utenti ad abbandonare il cartaceo per passare agli eBook.

Kobo Libra 2 ha uno schermo HD da 7″, con un trattamento antiriflesso nettamente migliore rispetto alla precedente generazione. Sei tu a regolare la luminosità grazie alla tecnologia ComfortLight Pro, e sei sempre tu a scegliere se usare la modalità scura (testo bianco su sfondo nero) o attivare la riduzione della luce blu per limitare l’affaticamento degli occhi. Un altro punto di forza dell’eReader di nuova generazione è lo spazio di archiviazione pari a 32GB, che ti consente di conservare fino a 24.000 eBook e 150 audiolibri Kobo.

Prendi al volo l’offerta sul Kobo Libra 2 e risparmia 10 euro sul prezzo di listino del migliore eReader in circolazione oggi.

