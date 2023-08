La CORNICE digitale Kodak che rende i TUOI RICORDI indelebili

I ricordi di un viaggio o di un anniversario sono ancora più vividi se incastonati in una bella cornice. Ancor di più se a custodirli è una Cornice digitale della Kodak, come questa in offerta su Amazon. La quale consente di caricare video e foto, e di impreziosire le immagini con musica di sottofondo. Il tutto, in un elegante legno che rievoca le cornici tradizionali dei nostri nonni o genitori, dove magari veniva esposta anche una nostra foto da bambini.

Un mix di tradizione e innovazione, che fanno di questa Cornice digitale della Kodak un oggetto imperdibile per custodire i propri ricordi, ma anche per fare un regalo gradito agli altri. Non lasciarti dunque sfuggire l’offerta a tempo di Amazon, con un 5% di sconto, l’arrivo immediato per gli utenti Prime e la possibilità di ribassare ulteriormente il prezzo inserendo un codice Coupon.

Cornice digitale Kodak: un mix di tradizione e innovazione

Come anticipato, la cornice digitale Kodak che presentiamo in questa allettante promozione riesce ad abbinare lo stile di una cornice tradizionale in legno, dal sapore romantico dei tempi andati, con le più moderne tecnologie.

Qualche esempio? Puoi collegarla al Wi-Fi di casa, così da rendere anche essa una parte integrante della tua smart home. Il display rievoca quello di un tablet, essendo di 10.1 Pollici, quindi discretamente ampio per esaltare al meglio foto e video in riproduzione. A ciò aggiungiamoci pure che è in HD, così da rendere le immagini ancora più vivide. Nel comparto tecnologico del display di questa cornice digitale Kodak ci troviamo pure un Touchscreen con tecnologia IPS, che rende la qualità di video e foto ancora migliore.

La memoria è supportata da tecnologia Cloud, con 16GB (ampliabile con scheda SD). Potrai installare una comoda App sul tuo smartphone, così da gestirla comodamente nel palmo della tua mano, mentre la rotazione è automatica e potrai decidere il tempo di alternanza tra le varie immagini. Dietro è dotata di presa Usb e jack per le cuffie, in caso vorrai rendere più intima la fruizione dei tuoi ricordi.

Insomma, con la cornice digitale Kodak avrai un riproduttore coinvolgente dei tuoi ricordi più belli ed emozionanti. Affrettati poiché l’offerta su Amazon non dura a lungo: acquista ora per pagarla solo 97,75 euro!

