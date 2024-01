Kodak Mini, il prezzo è SCIOCCANTE, mai stato così BASSO su Amazon

Hai sempre desiderato scattare selfie e foto in tutti i posti che visiti, mentre sei in vacanza? Beh, pensa oggi ti puoi prendere la stampante fotografica Kodak a solamente 129,49€, a cui poi aggiungerai un coupon di 10€. Corri immediatamente su Amazon, prima che possa davvero finire.

Un’occasione shock, con tanto di mega coupon di 10€. Non ti resta che correre su Amazon, ed aggiungerla al carrello. Così, al checkout la troverai già scontata automaticamente dal sito.

Kodak Mini 3 Retro 4PASS Stampante Fotografica Portatile

Una stampante dal colore nero, ideale per ogni tipo di momento. Pensa che potrà stampare ogni tipo di foto in qualsiasi momento e portarla sempre con te. Corri a prenderla.

Perché pagare di più per stampare? La stampante fotografica Kodak Mini 3 Retro è l’opzione più economica per stampare da casa. Risparmi il 50% acquistando il pacchetto stampante più carta.

Grazie alla tecnologia 4Pass, Kodak Mini 3 Retro stampa foto impeccabili all’istante. La stampa avviene a strati attraverso un processo di laminazione che permette di avere foto impermeabili e a prova di impronte digitali. Le tue foto dureranno oltre 100 anni!

Puoi scegliere se stampare le foto con bordo o senza. Stampa con la stampante fotografica i tuoi ricordi con il bordo in modo che durino per sempre. Se preferisci foto di dimensioni maggiori stampale senza bordi. Tramite l’applicazione Kodak photo printer puoi stampare ovunque tu sia. Connetti la stampante per foto al tuo cellulare e sperimenta con divertenti funzioni di realtà aumentata e altre funzioni decorative come bellezza, filtri, cornici e altro ancora

Una stampante che ha mandato in tilt tutto Amazon in queste utlime ore. Oggi, la trovi con un megaa coupon di 10€. Potrebbe anche finire nelle prossime ore. Corri adesso su Amazon, e prendila!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.