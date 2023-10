Ritrova il gusto della foto istantanea con questa KODAK Mini Shot 3 Retro

Kodak per decenni ha fatto sì che potessimo immortalare in modo fedele i nostri ricordi, tra rullini, macchine fotografiche usa e getta, nonché macchine fotografiche con stampa istantanea. Con l’arrivo del digitale si è però perso il gusto della foto materiale da tenere tra le mani e conservare per gli anni a venire. Per fortuna però, questa offerta su Amazon ci farà ritrovare vecchie emozioni che credevamo perse: KODAK Mini Shot 3 Retro 4PASS 2-in-1, Fotocamera istantanea e stampante fotografica portatile (7,6 x 7,6 cm), e inclusa una confezione con 68 fogli, di colore bianco costa solo 149,99 euro! Grazie allo sconto del 32%!

KODAK Mini Shot 3 Retro: le caratteristiche

La Kodak Mini Shot 3 Retro è una fotocamera digitale con stampante per foto integrate. Puoi anche stampare foto 7.6×7.6cm direttamente dalla galleria del tuo cellulare via Bluetooth. Quindi è un oggetto attualizzato alle moderne tecnologie e adatto anche alle nuove generazioni. E’ compatibile con dispositivi Apple iPhone, iPad e Android. Grazie alla tecnologia 4Pass, stampa foto impeccabili all’istante. La stampa avviene a strati attraverso un processo di laminazione che permette di avere foto impermeabili e a prova di impronte digitali. Le tue foto dureranno così oltre un secolo.

Puoi scegliere se stampare le foto con bordo o senza. Prevede anche una app: tramite l’applicazione Kodak photo printer, infatti, puoi stampare ovunque tu sia. Connetti la stampante per foto al tuo cellulare e sperimenta con divertenti funzioni di realtà aumentata e altre funzioni decorative come bellezza, filtri, cornici e altro ancora. Quindi può essere un regalo gradito anche per le nuove generazioni, che scopriranno un modo di scattare e ottenere le foto non disdegnando però la tecnologia nella quale sono nati e cresciuti.

Oggi potrai comprare la Kodak Mini Shot 3 Retro con uno sconto speciale del 32%, quindi finirai per pagarla solo 149,99 euro!

