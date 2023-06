KOSPET TANK X1: orologio smart con il 30% di SCONTO al lancio

KOSPET TANK X1 è un orologio smart progettato per offrire prestazioni eccezionali in diverse condizioni ambientali. Grazie al suo straordinario design resistente all’acqua, con una certificazione di 10 ATM e IP69K, il TANK X1 può resistere a una pressione equivalente a 100 metri d’acqua, consentendoti di dominare la piscina, affrontare le tempeste e conquistare il mare. Non perdiamoci in chiacchiere e vediamolo più nello specifico. Vi anticipiamo, tra l’altro, che sarà possibile approfittare di un corposo sconto in occasione del lancio con un prezzo finale di $ 69,99, la promozione è valida fino al 20 giugno 2023.

Caratteristiche tecniche

Un punto forte del KOSPET TANK X1 è la sua eccezionale durata della batteria. Dotato di una batteria al cobalto puro da 230 mAh, una carica completa può alimentare l’orologio per oltre 50 giorni in modalità standby o da 12 a 15 giorni per un uso quotidiano intenso. Tuttavia, è importante notare che la durata della batteria può variare in base alle impostazioni, alle condizioni operative e ad altri fattori. Quindi, i risultati effettivi potrebbero differire dai dati di laboratorio. Con questa notevole autonomia, il TANK X1 ti consente di sfruttare al massimo ogni tuo allenamento.

Il KOSPET TANK X1 è stato progettato con una qualità premium e prestazioni spettacolari. Ha ottenuto fino a 15 certificazioni U.S. MIL-STD-810H, che lo rendono in grado di resistere a condizioni estreme come deserti infuocati, foreste pluviali umide e ghiacciai gelidi. Questo smartwatch è costruito per affrontare qualsiasi sfida tu possa incontrare durante le tue avventure, offrendoti affidabilità e durata in ambienti impegnativi.

Oltre alle sue caratteristiche di resistenza, il KOSPET TANK X1 vanta un magnifico display AMOLED rettangolare da 1,47 pollici, sempre attivo, con una risoluzione di 198 x 368 pixel. Questo display offre un’esperienza visiva ampia e ultra-chiara, con una disposizione naturale e compatta delle informazioni, anche sotto la luce diretta del sole. Inoltre, grazie al vetro Corning Gorilla Glass 3, il TANK X1 è in grado di offrire una resistenza alle cadute e ai graffi fino a 4 volte superiore rispetto ai vetri aluminosilicati dei concorrenti, garantendo così una maggiore protezione per il tuo orologio smart.

Approfitta dell’offerta!

Un prodotto dalle caratteristiche tecniche veramente importanti, coadiuvate da diverse certificazioni che accrescono ancora il valore del prodotto. In occasione del lancio sarà possibile acquistare il Kospet Tank X1 approfittando del 30% di sconto, fino al 20 giugno 2023. Clicca qui per accedere all’offerta.