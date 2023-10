Macchina del caffè per capsule Dolce Gusto: ecco lo SCONTO super!

Se sei in cerca di una nuova macchinetta del caffè, ecco il prodotto che potrebbe fare al caso tuo. Oggi su eBay c’è infatti l’offerta del SECOLO. La macchinetta Krups Dolce Gusto Piccolo XS è infatti in sconto del 9%! Il prezzo? Solo 57,60€!

Krups Dolce Gusto: la macchinetta per il caffè a casa che non fa solo il caffè

Gli amanti del caffè spesso sorseggiano gusti sempre diversi. Proprio per questo, i vari produttori di macchinette propongono moltissimi gusti differenti. In particolare, le capsule di Nescafe Dolce Gusto sono quelle che, per eccellenza, propongono più gusti e bevande differenti.

Krups Piccolo XS produce quella che è senza dubbio la macchinetta più scelta per degustarle e, da un punto di vista funzionale, è anche quella più interessante. La macchinetta è molto compatta, ospita un serbatoio d’acqua di 800 ml e assorbe al massimo 1500 W. In base alle specifiche, si tratta di una macchinetta della classificazione energetica elevata. La qualità delle bevande erogata è indiscussa: oltre al caffè, si possono acquistare capsule per la cioccolata calda, il tè e bevande anche fredde. Non mancano inoltre le capsule cappuccino che inglobano non solo il caffè, ma anche il latte in polvere. Sono capsule perfette per tutti coloro i quali vogliono gustarsi un buon cappuccino saltuariamente evitando gli sprechi.

In pochi semplici passi permette di inserire la capsula che si intende utilizzare, eroga rapidamente la bevanda, che sia caffè o altro. Grazie la caldaia a 15 bar, la qualità del caffè o delle altre bevande è assicurata! In generale, è senza dubbio il prodotto giusto per accontentare tutti i palati che la utilizzeranno.

Oggi è il giorno giusto per acquistarla: la macchinetta Krups Dolce Gusto Piccolo XS costa solo 57,60€. Come? Grazie allo sconto eBay del 9% oggi disponibile. Approfittane subito per risparmiare e portare a casa una macchinetta che non solo fa il caffè, ma molto altro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.