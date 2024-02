KTC Monitor Gaming 27", grosso, velocissimo, per veri Pro e soprattutto scontatissimo!

KTC Monitor Gaming 27 pollici è un monitor decisamente interessante, pensato per i giocatori più appassionati, per i Pro insomma, per coloro i quali i millesecondi fanno la differenza nelle tiratissime partite online. Le specifiche quindi sono di tutto rispetto, i numeri nudi e crudi urlano fluidità e velocità senza compromessi! Dovremmo quindi aspettarci un prezzo elevato e invece non solo il monitor ha un prezzo umano, ma grazie al COUPON IN PAGINA possiamo renderlo ancor più umano con un bello sconto di 70 euro! Spesa totale: 230 euro! Subito nel carrello Amazon e ricordate di flaggare il coupon!

Caratteristiche da urlo!

La velocità prima di tutto! Il monitor non supporta il 4K, ma una risoluzione comunque elevata 2560 x 1440 (1440p), praticamente a metà strada tra il FHD e 4K. Il vero appassionato che predilige le prestazioni difficilmente sceglierà il 4K, risoluzione tanto spettacolare quanto avida di risorse, il tutto a discapito di frame rate e fluidità. Scelta saggia quindi, accompagnata ovviamente da valori velocistici esagerati!

Oltre alla risoluzione e alla qualità dell’immagine superiore, il monitor KTC Gaming ha un tempo di risposta di soli 1 millisecondo. Questo numero è particolarmente importante per i giocatori perché riduce al minimo il ritardo tra l’input dei comandi e la visualizzazione dell’azione sullo schermo.

Il monitor KTC Gaming può offrire un’elevata frequenza di aggiornamento di 170htz, che consente una transizione fluida delle immagini e un’esperienza di gioco senza sfarfallii. E come se non bastasse la compatibilità con FreeSync e G-Sync elimina lo screen tearing e lo stuttering. Inoltre la modalità Eye Saver del monitor riduce al minimo la luce blu per mantenere gli occhi rilassati e non affaticati, cosa importantissima viste le prevedibili lunghissime sessioni di gioco. Davvero non manca nulla a questo monitor KTC Gaming !

Un monitor da veri Pro, velocissimo e reattivo, graziato da un coupon in pagina che taglia il prezzo di ben 70 euro! Offerta top! Solo su Amazon ovviamente!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.