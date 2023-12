La Apple Magic Keyboard con Touch ID è in OFFERTA! Prendila ora e risparmi ben 77 euro

Apple Magic Keyboard è una straordinaria tastiera wireless con Touch ID e tastierino numerico, Bluetooth, ricaricabile senza bisogno di batterie. Compatibile con i computer Mac con chip Italiano, tasti neri. Oggi puoi prenderla a molto meno grazie allo sconto del 13%, quindi la paghi solo 178 euro. Puoi anche testarlo con tutta calma, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Apple Magic Keyboard: le caratteristiche

La Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico si connette in wireless al tuo Mac via Bluetooth. E grazie alla batteria interna ricaricabile, non ci sono pile da cambiare. Si abbina automaticamente al tuo Mac con chip Apple, così puoi metterti subito al lavoro. E’ davvero comoda, e risponde in modo preciso a ogni tuo tocco. Ha un layout più spazioso, completo di controlli per scorrere rapidamente i documenti e tasti freccia di dimensioni standard.

Il Touch ID è il modo più semplice, veloce e sicuro per sbloccare il Mac e accedere a siti web e app. Il tastierino numerico è l’ideale per lavorare con fogli di calcolo e applicazioni finanziarie. La batteria integrata dura così tanto che passerà almeno un mese prima di doverla ricaricare. (La durata della batteria varia a seconda dell’uso.). In dotazione c’è anche un cavo intrecciato da USB-C a Lightning per collegarla e ricaricarla tramite la porta USB-C del Mac. Richiede un Mac con chip Apple e macOS 11.4 o successivo.

