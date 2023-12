La Batteria ti lascia sempre a piedi? Acquista questo Avviatore di emergenza in OFFERTA!

L‘avviatore batteria di emergenza Flylinktech ha le seguenti caratteristiche: 1500a, picco 13200mah, facilmente portatile per le sue dimensioni ridotte al minimo, anche per auto diesel e a gas, in dotazione anche un booster pack con cavo di sicurezza. In esclusiva su Amazon oggi puoi trovarlo a soli 45,59 euro! Puoi provarlo con tutta calma, visto che Amazon ha fissato la restituzione al 31 gennaio 2024.

Avviatore batteria di emergenza Flylinktech: le caratteristiche

FLYLINKTECH è un’avviatore portatile per la batteria dell’auto con 1500 ampere di corrente di picco può avviare veicoli a 12V (motore a gas da 6L o diesel da 5L) in pochi secondi fino a 30 volte. Adatto per auto, camion, moto, motoslitte, ATV, SUV, tosaerba, yacht ed ecc. Funziona in modo sicuro anche in ambienti estremi (-20℃~+60℃). Questo caricabatterie per auto è anche una banca di energia compatta con una capacità di 13200 mAh, in grado di caricare facilmente telefoni, tablet o altri dispositivi con velocità fino a 2,1 ampere. LED incorporato con 3 modalità (normale, SOS, stroboscopico e spento) che è un salvavita di emergenza quando si va in campeggio, picnic, avventura all’aperto o indagini.

Con la funzione impermeabile IP67, la batteria booster jump starter pack può essere utilizzata anche in caso di pioggia. Realizzato con materiali di alta qualità, è robusto e durevole e protegge l’unità da danni e graffi sulla superficie. Adotta un design compatto e leggero, misura solo 15,8 x 8,8 x 3,8 cm; pesa solo 370 grammi.

Grazie alla tecnologia di sicurezza aggiornata, non è necessario preoccuparsi di collegamenti errati o scintille. Questo dispositivo di avviamento a salto può essere facilmente utilizzato per collegare e avviare la batteria dell’auto a 12 V in modo sicuro. Se la tensione della batteria dell’auto è molto bassa, si può provare a seguire il pulsante di avviamento forzato sulla clip intelligente. Nella confezione troverai: avviatore batteria auto di emergenza starter pack, cavi jumper intelligenti, cavo micro USB, manuale d’uso. Beneficerai anche di 12 mesi di supporto tecnico, e il servizio clienti post-vendita.

