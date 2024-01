La BEFANA ti porta l'asciugatrice Samsung Bespoke AI Quickdry: CROLLO di prezzo

L’asciugatrice Samsung Bespoke AI Quickdry DV90BB7445GES3 rappresenta un’eccellente soluzione per l’asciugatura dei tuoi indumenti, offrendo una combinazione di prestazioni avanzate e funzionalità intelligenti. Un gioiello di tecnologia, innovazione e funzionalità che oggi puoi assicurarti con 736€ su Amazon, risparmiando così oltre il 15% sul prezzo di listino. In più hai le spedizioni gratis tramite i servizi Prime.

Samsung Bespoke AI Quickdry, CROLLO di prezzo clamoroso

La capacità di 9 kg la rende adatta per gestire carichi di biancheria di dimensioni significative, ideale per famiglie numerose o per chi ha grandi quantità di biancheria da asciugare. La tecnologia di pompa di calore contribuisce a una maggiore efficienza energetica, garantendo prestazioni di asciugatura ottimali con un impatto ambientale ridotto.

La classe di efficienza energetica A+++-10% riflette l’impegno di Samsung per offrire prodotti che siano al contempo performanti ed ecologici. Questo significa che l’asciugatrice utilizza in modo efficiente l’energia, aiutandoti a risparmiare sui costi energetici a lungo termine.

Il design con oblò reversibile offre flessibilità nell’installazione, consentendoti di adattare l’asciugatrice alle esigenze del tuo spazio. Inoltre, il fatto che sia dotata di connettività Wi-Fi significa che puoi controllare e monitorare l’asciugatrice tramite l’applicazione mobile SmartThings di Samsung, offrendoti un maggiore controllo sulle tue attività di asciugatura.

Le dimensioni di 60 cm x 85 cm x 60 cm la rendono adatta per la maggior parte degli spazi lavanderia, garantendo una facile integrazione con la tua configurazione domestica. In conclusione, la Samsung Bespoke AI Quickdry rappresenta un’opzione di asciugatrice all’avanguardia che combina capacità elevata, efficienza energetica e funzionalità intelligenti per semplificare la gestione della tua biancheria.

