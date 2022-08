La BOMBA del lunedì la sgancia Amazon: Huawei Watch GT 3 a prezzo SHOCK

Super offerta Amazon a proposito dello spettacolare smartwatch Watch GT 3 di Huawei. Il device è infatti disponibile adesso a 179 euro, ovverosia con uno sconto di circa 70€. Un’0ccasione imperdibile per uno smartwatch top. Il monitoraggio della frequenza cardiaca e delle attività di fitness è sempre stato uno dei punti di forza dei device indossabili di Huawei e GT 3 rappresenta un aggiornamento completo della serie GT, grazie anche il nuovo TruSeen 5.0+.

Huawei Watch GT 3 , offertona Amazon

Offrendo un’esperienza utente aggiornata, più potente ed efficiente, il nuovo dispositivo presenta un design alla moda, con la lunetta minimalista, l’ampio schermo e il design leggero che gli conferiscono un aspetto più futuristico. Senza cinturino, HUAWEI WATCH GT 3 nella versione da 46 mm pesa solo 42,6g, con uno spessore complessivo di 11 mm. Lo smartwatch è poi dotato di una corona rotante con feedback tattile e riconoscimento del movimento delle dita ad alta precisione. Il nuovo design a scacchiera del launcher può essere spostato e ingrandito liberamente, come si desidera.

Gli Always on display (AOD) rimangono attivi durante l’uso quotidiano, e i quadranti personalizzati consentono anche di accedere facilmente ai dati e alle applicazioni per l’allenamento semplicemente sollevando il polso. Il posizionamento GNSS Dual-Band Five-System fornisce, inoltre, una localizzazione geografica più accurata. HUAWEI WATCH GT 3 è inoltre dotato di una funzione di monitoraggio dell’allenamento aggiornata, che fornisce oltre 100 modalità di allenamento tra cui 18 modalità di livello professionale, 12 workout all’aperto (corsa, camminata, alpinismo, escursionismo, corsa campestre, ciclismo, nuoto in acque libere, triathlon, sci, snowboard, sci di fondo e golf) e 6 indoor (camminata, corsa, ciclismo, nuoto in piscina, allenamento libero, ellittica e vogatore).

Grazie al nuovo sistema, la precisione del monitoraggio della frequenza cardiaca è notevolmente migliorata rispetto a quella della generazione precedente. Questa nuova tecnologia integra otto fotodiodi in un layout circolare, due set di sorgenti luminose chip a emissione luminosa con lenti LED 8 in 1, multicanale per la ricezione della luce segnale e design curvo per ottenere una migliore penetrazione della luce, con un minor consumo energetico e per un’esperienza d’uso più confortevole. Non esitare ancora e fallo tuo a 179 euro, spese incluse.

