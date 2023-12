La borraccia Philips supertecnologica è in OFFERTA: con LED UV-C che elimina gli odori e mantiene fresco il contenuto!

Perché usare le solite borracce? Philips Water GoZero Smart UV Bottle, di colore Nero, misura Large, è una borraccia supertecnologia con la funzione LED UV-C che mantiene le bevande fresche eliminando gli odori. Oggi puoi prenderla con l’8% di sconto, quindi la paghi solo 37,99 euro.

Philips Water GoZero Smart UV Bottle: le caratteristiche

Una borraccia pulita e inodore, grazie alla tecnologia LED UV-C che evita la comparsa di cattivi odori distruggendo il DNA dei batteri che li causano. Funzione anche come dispositivo portatile per la purificazione dell’acqua ed è perfetta per l’uso all’aperto e in viaggio: fornisce acqua potabile sicura eliminando fino al 99 % dei patogeni presenti nell’acqua.

La luce LED UV-C si attiva automaticamente ogni 2 ore per mantenere la borraccia pulita e l’acqua fresca. La batteria dura fino a 1 mese e può essere facilmente caricata con il cavo USB magnetico incluso. Mantiene i liquidi freddi per 24 ore e quelli caldi per 15. Temperatura dell’acqua applicabile: 4’C – 60’C, 5V.

