La carta da parati innovativa che genera elettricità dall'umidità: spendi zero e niente più muffa in casa

Una parete capace di produrre elettricità sfruttando l’umidità presente nell’aria sembra fantascienza, ma un nuovo prototipo universitario sta provando a renderla possibile.

Il progetto nasce alla Binghamton University e trasforma una superficie passiva in una piccola fonte energetica. L’idea potrebbe avere applicazioni interessanti nella smart home, soprattutto per sensori e dispositivi a bassissimo consumo. Ma siamo ancora davanti a una tecnologia sperimentale.

Come funziona il generatore di umidità sviluppato a Binghamton

La nuova carta da parati energetica è fatta con una rete di minuscoli generatori in carta, chiamati moist-electric generators, o MEG. In pratica ricavano corrente dal movimento dell’acqua assorbita dall’aria.

Il gruppo guidato dal professor Seokheun “Sean” Choi, del Thomas J. Watson College of Engineering and Applied Science, ha diviso ogni unità in tre parti: una zona con glicerolo, che cattura il vapore; una con polivinilpirrolidone o PVP, che trattiene l’acqua e la porta verso l’interno; e una parte trattata con cera, da cui l’umidità può evaporare.

Questo passaggio continuo crea uno squilibrio di ioni, soprattutto protoni secondo l’ipotesi dei ricercatori, e da lì nasce una piccola tensione elettrica. “Gli ambienti interni sono più stabili rispetto all’esterno”, ha spiegato Choi, perché l’umidità cambia meno e viene rinnovata dalle normali attività domestiche. Non servono pannelli al sole. Non serve vento. Basta umidità nell’aria di casa.

Dai microwatt alla tastiera wireless: cosa riesce davvero ad alimentare

Nei test in laboratorio, un singolo generatore ha prodotto circa 0,34 volt con umidità relativa all’80% e una densità di potenza di picco pari a 2,2 microwatt per centimetro quadrato, calcolata sull’area degli elettrodi. Se invece si guarda all’intera superficie del dispositivo, il valore scende a circa 0,55 microwatt per centimetro quadrato.

Numeri piccoli, molto lontani da quelli necessari per elettrodomestici, lampade o router. Collegando molte unità, però, il sistema cambia passo: dieci generatori in serie hanno raggiunto circa 2,9 volt, mentre un pannello da 1.596 unità montato a parete ha alimentato a impulsi una tastiera wireless, ricaricando più volte un condensatore con umidità intorno al 38%.

Una versione più piccola, da 35 unità, ha fatto funzionare per circa 15 minuti un sensore commerciale di umidità. In una camera chiusa, inoltre, 28 dispositivi hanno ridotto l’umidità dal 75% al 50% in circa quattro minuti. Un dato interessante anche per il tema muffa in casa, senza però poter parlare, almeno per ora, di una soluzione definitiva.

Durata, potenza e stabilità: gli ostacoli prima dell’uso nelle case

Il punto delicato è proprio questo: tra il prototipo e una vera carta da parati per abitazioni c’è ancora distanza. I ricercatori devono capire se la carta, i collegamenti in grafite e i piccoli fori conduttivi possano resistere per mesi o anni ad assorbimento ed evaporazione, senza deformarsi e senza perdere efficienza.

Resta poi il nodo della potenza elettrica, che oggi basta solo per sensori, dispositivi IoT e apparecchi a bassissimo consumo. Anche il controllo dell’umidità andrà provato in stanze reali, con finestre, riscaldamento, ventilazione e persone che entrano ed escono.

Lo studio mostra che una parete può assorbire e rilasciare vapore, ma non dimostra ancora un controllo continuo contro condensa e muffe. Per questo la tecnologia va vista come una promessa per una smart home a basso consumo, non come una scorciatoia già pronta. Interessante, sì. Ma ancora da portare fuori dal laboratorio.