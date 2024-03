La cassa Bluetooth Bose perfetta è ora in offerta (-29%): il suono è PAZZESCO

Vuoi ascoltare la tua musica preferita in maniera diversa? Gli altoparlanti del tuo smartphone non riescono a soddisfare le tue aspettative? Allora questa cassa bluetooth di Bose è ciò che fa per te! Amazon ha deciso di lanciare un’offerta a dir poco pazzesca a cui non puoi rinunciare. Affrettati perché la qualità è massima ed è tutta per te. La puoi fare tua al costo promozionale di 119,99 euro, con un risparmio di 50 euro rispetto ai 169,95 euro di listino. Per uno sconto pari al 29%. Disponibile in quattro colorazioni diverse e facile da traportare, diventerà presto la tua più potente alleata.

Cassa Bluetooth Bose: suono top e autonomia massima garantita

Dotata della tecnologia proprietaria Position IQ, questa potente cassa bluetooth targata Bose rileva in automatico la posizione del dispositivo bluetooth portatile per fornirti una qualità audio ottimale in qualsiasi ambiente. È perfetta anche per viaggiare, grazie al sistema rigorosamente testato per poter soddisfare gli standard di impermeabilità IP67. Il tutto è stato realizzato con materiali impermeabili e galleggianti, una scelta ottimale anche per le avventure all’aperto.

Ha anche una batteria ricaricabile di ultima generazione, che riesce a garantire fino a 12 ore di autonomia grazie alla batteria agli ioni di litio. E non si può poi non menzionare il suo design ottimale, dotato di numerose tecnologie e di un trasduttore progettato su misura. Che ti fornirà un suono profondo, chiaro e che sia coinvolgente ovunque tu sia.

Non devi mai temere la corrosione dovuta ai raggi UV, grazie ai suoi materiali resistenti ad acqua, polvere e detriti. Se ancora non hai preso la decisione definitiva, ti basta sapere che questo sconto pazzesco è un unicum. Mai prima d’ora si era visto un costo così basso per una cassa top di gamma, con la garanzia di un marchio leader del settore come Bose.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.