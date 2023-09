La Cassa bluetooth per tutti i dispositivi a meno di 20 euro! Cosa aspetti?

Una cassa altoparlante bluetooth dalla forma di una soundbar è davvero ciò che si vuole per potenziare il suono emesso da qualsiasi dispositivi – dallo smartphone alla smart tv passando per tablet, console o Pc – senza occupare particolare spazio e senza fastidiosi e intralcianti fili. Oggi potrai averla a meno di 20 euro, precisamente a soli 18,97 euro grazie allo sconto del 5%. Parliamo infatti della cassa HEANTTV, un altoparlante Bluetooth cablato alimentato via USB.

Cassa altoparlante HEANTTV: tutte le caratteristiche

L’altoparlante cassa Bluetooth cablato HEANTTV utilizza la più recente tecnologia del chip Bluetooth 5.3, che è di ultima generazione e più stabile e senza ritardi. E’ dotata di un driver a doppio canale di alta qualità da 2 x 3W con cono incorporato e doppi altoparlanti. Anche a volume massimo, gli alti sono chiari come il cristallo senza distorsioni, mentre i bassi sono sempre morbidi. Incluso nella confezione un cavo USB per l’audio e l’alimentazione, l’altoparlante si accenderà in automatico.

Ancora, questo prodotto sfrutta la più recente luce touch one-touch on/off, eliminando così i pulsanti di una volta. Basterà premere a lungo per due secondi per cambiare la modalità di connessione, facendo clic per accendere/spegnere l’illuminazione a LED e la manopola per regolare il livello del volume. Non disdegna comunque di un design elegante, molto bella poi la elegante illuminazione a LED blu. Ma anche di dimensioni davvero ridotte: LxLxH corrispondono a 38 x 6,6 x 6 cm. Oltre a un peso esiguo: 580 g.

Dunque, una cassa davvero eccezionale, elegante e che puoi collocare come vuoi. Da connettere sia via cavo USB (lungo ben 15 metri) o wireless tramite bluetooth. Ci colleghi tanti device molto diversi tra loro per un suono davvero potente. Il tutto oggi lo paghi solo 18,87 euro! Grazie allo sconto del 5%! Ma si tratta di un’offerta a tempo, quindi conviene sbrigarsi!

