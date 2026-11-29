A spingere l’interesse sono stati soprattutto due elementi: un prezzo di partenza vicino ai 44.000 euro e un’immagine che, inutile girarci intorno, richiama molto da vicino la Rolls-Royce Cullinan.

Il dato, riportato dalla stampa specializzata cinese e rilanciato da CarNewsChina, ha acceso subito i riflettori sulla Voyah Taishan X8. Secondo il costruttore, il SUV avrebbe raccolto 15.000 ordini nei primi 53 minuti di prevendita, per poi arrivare a 20.000 nell’arco di venti ore. Numeri da lancio tech, più che da automobile. Va però ricordato un dettaglio non secondario: si parla di prenotazioni con deposito rimborsabile. Le consegne vere, quindi, potrebbero fermarsi più in basso.

Voyah crede molto in questo modello, considerato dentro l’azienda come una possibile spinta decisiva per il marchio. Il brand, fascia alta del gruppo statale Dongfeng, ha consegnato nel primo trimestre 2026 31.018 vetture, con una crescita del 18,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, secondo i dati citati da CarNewsChina. In gamma ci sono già i SUV Free e Courage, la berlina Passion e la monovolume Dream. Ora la Taishan X8 entra nel terreno più esposto e ambito: quello dei grandi SUV di lusso.

Prezzi da 44.000 euro e potenza fino a 657 CV: la scheda del Taishan X8

Il primo motivo dell’attenzione attorno alla Taishan X8 è il prezzo. In Cina la versione plug-in hybrid parte da circa 44.000 euro al cambio e arriva intorno ai 54.000 euro. La variante elettrica, sempre secondo le conversioni diffuse, si muove invece tra 51.000 e 57.000 euro. Il confronto con la Rolls-Royce Cullinan, che nei principali mercati europei supera i 400.000 euro, nasce da qui: sui social cinesi è già diventata, di fatto, una sorta di “Cullinan accessibile”.

Un grande SUV premium esposto in concessionaria, con clienti e staff al lancio: immagine del boom di interesse per il nuovo modello.

Anche sotto il cofano, però, la Voyah Taishan X8 non vuole passare per un semplice SUV da famiglia. Nella versione più potente arriva fino a 657 CV, una quota che la porta tra i modelli ad alte prestazioni della categoria. Il costruttore non ha ancora chiarito tutti i dettagli per gli eventuali mercati esteri. In Cina, però, la scelta è chiara: doppia alimentazione, ibrida plug-in ed elettrica, tanta autonomia dichiarata, prestazioni elevate e dotazioni ricche a prezzi più bassi rispetto ai rivali europei.

Design da “Chinese Cullinan”: dimensioni, lusso e somiglianze con Rolls-Royce

La somiglianza con la Rolls-Royce Cullinan si nota soprattutto nelle proporzioni e nel frontale. La Taishan X8 è lunga 5,20 metri, larga 2,03 metri e alta 1,81 metri, con un passo di 3,09 metri. Misure da ammiraglia rialzata, senza mezze misure. Davanti domina una grande griglia in tinta carrozzeria, affiancata da fari sdoppiati. Di lato spuntano le maniglie semi-incassate, mentre dietro corre una fascia luminosa a tutta larghezza.

Il soprannome di “Chinese Cullinan”, rimbalzato rapidamente in Cina, non arriva per caso. Il profilo squadrato, il cofano alto e la presenza su strada ricordano il linguaggio dei grandi SUV di lusso britannici, anche se con un taglio più tecnologico e meno classico. Voyah non spinge apertamente sul paragone con Rolls-Royce, ma il posizionamento si capisce bene: parlare a chi cerca lusso, spazio e un’immagine forte, senza arrivare ai listini delle limousine-SUV europee.

Tecnologia Huawei, interni premium e incognita Europa per il marchio Voyah

Sul tetto della Voyah Taishan X8 c’è un sensore lidar Huawei di ultima generazione, indicato dalla stampa cinese con architettura a 896 linee, pensato per i sistemi di assistenza alla guida. È uno dei dettagli tecnologici più evidenti del modello, insieme alla piattaforma digitale di bordo. La casa descrive l’auto come una vettura pensata per i lunghi viaggi e per l’uso quotidiano, più vicina a un salotto su ruote che a un SUV tradizionale.

Dentro, l’abitacolo offre cinque posti e una plancia dominata da due schermi da 15,6 pollici, con il quadro strumenti digitale dietro al volante. Il selettore del cambio è sul piantone, scelta che libera spazio nella console centrale. A bordo ci sono anche un piccolo frigorifero integrato e uno schermo per i passeggeri posteriori fissato al cielo dell’auto. Tutti i sedili hanno riscaldamento, ventilazione e funzione massaggio, dettagli ormai fondamentali nella sfida cinese sul comfort.

Resta da capire che cosa succederà in Europa. Voyah è già presente in alcuni mercati, tra cui la Norvegia, ma non ha ancora detto se la Taishan X8 arriverà anche nel Vecchio Continente. E se dovesse arrivare, il prezzo difficilmente resterebbe vicino a quello cinese: dazi, omologazioni, trasporto e rete vendita potrebbero far salire parecchio il listino. Per ora il record resta in Cina, dove il messaggio è passato forte: un grande SUV di lusso elettrificato, molto simile nell’immagine a una Rolls-Royce, ma venduto a una frazione del prezzo.