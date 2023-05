La COMBO perfetta per chi lavora al pc: tastiera e mouse che costano NIENTE

Se anche tu devi sempre lavorare al pc e stai cercando di modificare la tua solita strumentazione per lavorare in totale comfort. Ti sto per proporre la combo perfetta, oggi ti puoi portare a casa questa tastiera con mouse di HP a soli 17,99€, invece di 24,99€. Corri immediatamente su Amazon, prima che sia troppo tardi.

Non utilizzare più quella vecchia tastiera e quel mouse scomodissimo. Oggi, ho la soluzione che fa al caso tuo. Infatti, ti porti a casa questa combo con mega sconto del 28%. Non attendere più, aggiungila al carrello, così al checkout la troverai scontata automaticamente dal sito.

HP tastiera e mouse 150 con cavo USB da 100 cm, indicatore LED blocco maiuscole, 12 combinazioni di tasti

Non attendere più altro tempo, questa combo è davvero perfetta per chi lavora sempre al pc. Potrai finalmente lavorare in totale tranquillità, senza problemi di nessun tipo. Oggi te la porti a casa a davvero una miseria.

Questo modello di HP, dispone di una tastiera che funziona con tutti i sistemi operativi Windows 10 e Windows 11, ovviamente, oltre a molteplici dispositivi dotati di USB Type-A. Quali Notebook HP, Tablet, Convertibili, Desktop e All in One.

Inoltre, è accessibile a qualunque dispositivo che sia dotato di una porta USB Type-A Plug and Play. Il quale permetta il collegamento immediato; la lunghezza del cavo è pari a 100 cm. Sia la tastiera che il mouse sono stati progettati in modo omogeneo per adattarsi ad una posizione naturale e comoda. Inoltre, i movimenti sono perfettamente controllati da pulsanti sinistro e destro e dalla rotellina del mouse.

Un mini davvero mini prezzo, a cui nessuno è riuscito a resistere su Amazon. Un prezzo mai visto prima così basso. Corri adesso su Amazon.

