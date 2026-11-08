La compri su Amazon a 10 euro e te ne fa risparmiare centinaia in bolletta

Un trucco domestico rilanciato anche da portali tedeschi dedicati a risparmio ed energia. Non sostituisce infissi nuovi né lavori di isolamento, questo va detto. Però nelle stanze più fredde può dare una mano subito. Servono pochi euro, un po’ d’acqua, forbici e qualche minuto di pazienza.

Nelle case costruite molti anni fa, specie dove ci sono ancora vetri singoli o serramenti che non chiudono più bene, le finestre sono spesso il punto più debole. Il calore dei termosifoni tende a uscire, mentre il vetro resta freddo e fa percepire una temperatura più bassa nella stanza. È quella sensazione nota a molti: il riscaldamento è acceso, ma vicino alla finestra si sente comunque un filo d’aria fredda.

Non è solo una questione di comfort. Secondo le indicazioni diffuse da enti per l’efficienza energetica in vari Paesi europei, una parte importante della dispersione termica negli edifici non riqualificati passa proprio da infissi, cassonetti e superfici vetrate. In un bilocale al piano rialzato, in una camera esposta a nord o in un vecchio palazzo di città, la differenza si avverte già nel tardo pomeriggio. Per questo anche una barriera in più, se messa bene, può aiutare a trattenere un po’ di calore.

Pellicola a bolle, come fa da barriera contro il freddo

La pellicola a bolle, quella usata per proteggere gli oggetti fragili negli imballaggi, lavora in modo molto semplice. Le piccole sacche d’aria chiuse tra i due strati di plastica creano una specie di cuscinetto tra il vetro freddo e l’aria della stanza. L’aria ferma, infatti, lascia passare poco il calore. Non è una soluzione nuova e non rende come un doppio vetro moderno, ma il principio è simile: aggiungere uno strato che rallenti lo scambio tra interno ed esterno.

Pellicola a bolle applicata sul vetro di una finestra per ridurre gli spifferi e trattenere il calore in casa.

L’effetto più evidente, nelle stanze dove il freddo si fa sentire di più, può essere una temperatura percepita più stabile vicino alla finestra. In alcuni casi diminuisce anche la condensa sui vetri, perché la superficie interna resta meno a contatto diretto con l’aria calda e umida della casa. “Non fa miracoli, ma aiuta dove l’infisso è il punto debole”, spiegano spesso i tecnici del risparmio energetico parlando di rimedi temporanei. Ed è proprio questo il senso del metodo: intervenire senza lavori, senza trapani e senza colle.

Come applicarla: vetro pulito, acqua e posa senza fretta

Per usare la pellicola isolante fai da te bisogna partire dal vetro. Va pulito bene, togliendo polvere, impronte e residui di detergente: se la superficie è sporca, la pellicola aderisce peggio e può staccarsi dopo pochi giorni. Quando la finestra è asciutta, si taglia la pellicola a misura, lasciando uno o due centimetri di margine sui bordi. A quel punto si spruzza un po’ d’acqua sul vetro. Poca: deve essere umido, non bagnato fradicio.

La posa richiede solo un po’ di attenzione. La pellicola va appoggiata con il lato liscio verso il vetro e le bolle rivolte verso l’interno della stanza. Poi si preme dal centro verso l’esterno, usando il palmo della mano o un panno morbido. L’acqua crea una lieve adesione naturale, abbastanza per tenere la plastica ferma per settimane o mesi, almeno fino alla primavera. Se un angolo si solleva, basta bagnare di nuovo quel punto e ripassare con le dita. Un gesto veloce, quasi una piccola manutenzione.

Quanto costa, cosa si perde in estetica e le alternative trasparenti

Il primo vantaggio della pellicola a bolle per finestre è il prezzo. Un rotolo piccolo si trova spesso a pochi euro nei negozi di bricolage, online o nei reparti dedicati agli imballaggi. Per una finestra normale ne serve poca, e questo rende il rimedio interessante per studenti, famiglie in affitto o per chi non può cambiare gli infissi a breve. Anche toglierla è facile: a fine stagione si stacca senza lasciare residui, a patto di non aver usato nastri adesivi o colle.

Il limite, però, si vede subito. La vista verso l’esterno diventa opaca, il vetro perde trasparenza e la luce naturale può risultare un po’ filtrata. In soggiorno o in una stanza panoramica può dare fastidio. In bagno, in lavanderia o in una camera usata poco, invece, il compromesso pesa meno.

Chi vuole qualcosa di più discreto può guardare alle pellicole termiche trasparenti vendute per isolare le finestre: costano di più al metro quadrato, ma lasciano una visuale più pulita. Anche in quel caso, però, il risultato dipende dalla qualità del serramento e da come vengono applicate. La regola resta la stessa: per riscaldare casa spendendo meno, i piccoli accorgimenti aiutano, soprattutto se si sommano a guarnizioni in buono stato, termosifoni liberi e una gestione attenta della temperatura.