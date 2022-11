Cotto e mangiato, in cucina con Amazon: 10 prodotti originali per lo chef fai da te

In cucina con Amazon, ovverosia una serie di gadget utili per poter cucinare i vostri piatti preferiti nel miglior modo possibile e senza eccessivi sforzi.

La cucina SEGRETA di Amazon: dai sfogo al Cannavacciuolo che è in te

Per chi ama cucinare niente di meglio che avere a disposizione tutti gli attrezzi necessari allo scopo, da quelli classici utili a facilitare il lavoro a quelli più tecnologici per stupire i propri ospiti. Eccovi una selezione di prodotti e gadget per la cucina del futuro.

Multi Cooker Cook&Home: Un solo apparecchio per molteplici preparazioni: questo fantastico apparecchio compatto con capacità pari a 5L provvede, con 11 programmi, a soddisfare tutti gusti della tua famiglia, in modo semplice e veloce. Puoi impostarlo per cuocere una grande varietà di carne, pesce e verdure, ma anche torte, tortini di riso e persino yogurt. Costo: 96€, spedizioni incluse.

Strumenti per barbecue 4 in 1, ovverosia pennello in silicone, coltello, forchetta per carne, apribottiglie e spatola in acciaio inossidabile da usare a lungo all’esterno. Costa 26€.

Pistola affumicatrice affumicatore a freddo professionale con in OMAGGIO 50ml di trucioli per affumicatura di ARANCIO, 50ml di MANDORLO e 50ml di ULIVO. Questi tre tipi di segatura di legno sono i più usati nell’affumicatura casalinga e professionale. Costa 32€.

Termometro digitale per barbecue. Inkbird IBT-2X è il primo termometro wireless intelligente per carne per aiutarti a cucinare la più succosa bistecca, pollo, tacchino, pesce o altre carni perfettamente ogni volta per ogni occasione. Costa 29€.

Set barbecue 35 pezzi, accessori barbecue. Pratico set di strumenti per grigliare: strumenti completi per barbecue, soddisfano tutte le tue esigenze di grigliata. Con una gamma di kit barbecue in grado di soddisfare tutte le tue esigenze, non è necessario trovare altri accessori. Gli accessori sono realizzati in acciaio inossidabile di alta qualità e non si rompono facilmente.

Per tutti quelli che amano il riso ecco il cuociriso da microonde: un vero e proprio portento per permetterti di cuocere il tuo cereale preferito in pochissimi minuti e senza dover accendere i fornelli. Se, almeno una volta nella vita, hai preparato del riso, puoi ben capire perché questa è una genialata. Niente sforzi, niente fornelli: portalo a casa a 9€.

Sorseggiare un bicchiere di buon vino mentre magari si ascolta della buona musica può essere il modo perfetto per rilassarsi alla fine di una lunga giornata, e quindi un apribottiglie veloce ed efficiente può aiutarti a goderti il ​​tempo. Come questo gioiellino che è automatico e può aprire la bottiglia di vino in 6 secondi. Una vera e propria genialata che oggi ti costa appena 17 euro su Amazon.

Coppia di saponi anti-odori: dopo aver cucinato, magari qualcosa a base di pesce, anche lavando più volte le mani il rischio che un po’ di cattivo odore rimanga attaccato alle mani c’è sempre. Se vuoi dire basta quindi alla puzza e far felice papà che non sa come far sparire l’odore di aglio dalle dita, oggi puoi farlo spendendo appena 10 euro acquistando questa coppia di saponi in acciaio inox anti ruggine.

Per tutti quelli che invece amano il caffè e vogliono poterlo bere ogni volta che ne hanno voglia, dove e quando vogliono, perfino in montagna o al mare, ecco la soluzione: una geniale macchinetta da caffè da appena 18€ in super sconto su Amazon.

E laddove un buon caffè non basta a tenervi svegli dopo una lauta cena o un pranzo abbondante, ecco questa bella Amaca in tessuto, con struttura di sostegno per due persone in acciaio molto robusto da 2,74 m, e una borsa per il trasporto, ideale per la classica pennichella post abbuffata. Prezzo, 108€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.