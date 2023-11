La Cyber Week di eBay TAGLIA IL PREZZO della smart TV Samsung 55" (-47%)

La Cyber Week di eBay continua a stuzzicarti con super offerte da mozzare il fiato, come questa di oggi che vede l’eccellente smart TV Samsung Neo QLED UHD 4K da 55 pollici venduta a un prezzo molto conveniente. Infatti, sfruttando lo scioccante sconto immediato del 47%, hai finalmente la possibilità di risparmiare ben 740€ sulla straordinaria TV del colosso sudcoreano.

Bella sotto tutti i punti di vista e con un design che ricalca perfettamente la linea delle smart TV Samsung di fascia premium, il modello in offerta su eBay monta un pannello che non ti farà mai più invidiare quello del cinema.

eBay sconta del 47% la stupenda smart TV Samsung Neo QLED UHD 4K da 55 pollici

Stiamo parlando di un display Neo QLED Ultra HD 4K da 55 pollici con tecnologia Quantum Mini LED e Quantum Matrix per una resa sempre eccellente dei colori e delle immagini, mentre il Dolby Atmos ti fa rivivere le emozioni del sound del cinema direttamente dal divano di casa.

Ovviamente compatibile con il nuovo digitale terrestre 2.0, ti basta un click sul telecomando incluso per accedere rapidamente ai palinsesti delle più importanti piattaforme di streaming online del momento.

Con un risparmio immediato del 47 su eBay in occasione della Cyber Week, la smart TV del colosso sudcoreano è pronta a sorprenderti con il suo prezzo conveniente e l’eccellente qualità del pannello 4K; mettila subito nel carrello per riceverla direttamente a casa in pochissimo tempo e senza costi di spedizione.

