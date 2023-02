La FEBBRE DEL SABATO SERA di Amazon: 10 gadget FOLLI a prezzo WOW

Guardate quali oggetti fuori di testa ma paradossalmente anche potenzialmente utili abbiamo trovato questo weekend per voi su Amazon. Pronti a fare spese folli con prodotti folli?

Mini kit DIAGNOSTICA auto

Quando si accende una spia sul cruscotto dell’auto spesso ci sale il panico: cosa sarà, qualcosa si sta guastando e quanto costerà ripararlo? E allora, per evitare di stressarsi oltre il dovuto, forse è meglio utilizzare un semplice quanto completo kit come quello che ti suggeriamo oggi. Il tutto a soli 19€ e con le spedizioni gratuite. Non male, no?

Mini robot con telecamera WiFi

Per salvaguardare la nostra sicurezza e quella dei nostri cari è importante dotarsi di dispositivi che possano aiutarci a rendere un po’ più sicura la nostra abitazione. Stiamo parlando di AntDau71, un simpatico quanto utilissimo mini robot camera che è davvero super utile per tenere sott’occhio la tua casa. Costa appena 36 euro ma ti garantisce la copertura visiva e sonora di un ampio perimetro interno e esterno.

Scaldamani 3 in 1 con specchio per il trucco e Powerbank

Quando parliamo di gadget insoliti, geniali ma assolutamente utili, ci riferiamo a prodotti come questo. Un tre in uno incredibile che fa da scaldamani, ma anche da con specchietto per truccarsi, e powerbank da 5000 MAh per ricaricare, via USB, il tuo smartphone o tablet. Il tutto per la modica cifra di 26€. Non male, no?

Misuratore della qualità dell’Acqua TDS PH 2 in 1

Questo kit contiene misuratore della qualità dell’acqua TDS PH 2 in 1 è lo strumento perfetto per testare la qualità dell’acqua e la sua temperatura EC in pochi secondi. In questo modo avrete sempre a portata di “vista” l’equilibrio del pH di liquidi in una varietà di applicazioni. Fai tuo questo piccolo gioiellino a soli 9€: le spedizioni sono gratuite grazie ai servizi Prime.

Mini deodorante frigorifero USB

Il generatore di ozono TRILINK O3 è un purificatore d’aria intelligente, riducendo efficacemente gli odori sgradevoli in ambienti chiusi come frigoriferi, congelatori, scarpiere, armadi, guardaroba, auto, camere per animali, ecc. Prolunga anche la durata di conservazione del cibo riducendone il deterioramento. Su Amazon per ora lo trovi a 28€ ma spesso viene proposto in offerta a prezzi un tantino più bassi.

Porta salse per auto

Questo fantastico gadget, con soli 7€ di spesa ti permette di goderti delle squisite prelibatezze acquistate dal tuo fast food preferito durante un viaggio in auto immergendole nel ketchup o in altre salse senza il bisogno di doverle tenere in mano o il rischio di farle cadere. E’ da attaccare alle fessure di ventilazione della tua auto, uno per il conducente e uno per i passeggeri.

Guanti con luci al LED integrate

Guanti con luci al LED integrate, tue a 13€. Molte volte ci troviamo a dover fare qualche lavoretto urgente di manutenzione praticamente al buio. Magari è andata via la corrente in casa, oppure siamo rimasti in panne di sera con l’auto e abbiamo bisogno di dare un’occhiata dentro al cofano. Con questa coppia di guanti risolvi tutti questi problemi. Con loro non è più necessario lavorare con una torcia o portare con sé una lampada frontale ingombrante:. In più mantieni le mani libere mentre lavori.

Bracciale magnetico fissa viti

Bracciale magnetico per fissare viti, chiodi e attrezzi, al prezzo di 11€. Un oggetto super utile: questo cinturino con 15 magneti potenti, fa sì che la fascia magnetica degli strumenti si avvolga intorno a quasi tutto il polso. La sua ampia superficie può facilmente tenere oggetti magnetici come viti, chiodi, punte di cacciavite, punte da trapano, dadi, rondelle e bulloni, ecc. Quindi è perfetto per avere tutto a portata di mano mentre si lavora.

Pistola affumicatrice

Pistola affumicatrice affumicatore a freddo professionale con in OMAGGIO 50ml di trucioli per affumicatura di ARANCIO, 50ml di MANDORLO e 50ml di ULIVO. Questi tre tipi di segatura di legno sono i più usati nell’affumicatura casalinga e professionale. Costa 32€.

BBQ GO termometro da forno e griglia smart

Per avere però cotture ottimali bisogna fare molta attenzione alle temperature del forno o de barbecue. Ed ecco in tal senso venirci incontro questo termometro smart che ha sia la funzione allarme temperature, sia quella count-down. L’allarme verrà riprodotto sul termometro per alimenti e sul telefono, tramite apposita app, quando il cibo sarà pronto. Inserisci la sonda, scegli il tipo di cibo e il livello di cottura nell’app, BBQ GO farà il resto.

