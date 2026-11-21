Da lontano sembrano alberi. Ma il pianeta rosso, ancora una volta, gioca con la prospettiva.

A guardarla di sfuggita, la foto ripresa dalla camera HiRISE a bordo del Mars Reconnaissance Orbiter sembra davvero mostrare qualcosa di familiare: forme scure, sottili, allungate. Come tronchi, arbusti, magari piccoli alberi piegati dal vento. Il colpo d’occhio, però, inganna. Quelle macchie nere spuntano dalle creste chiare delle dune marziane ghiacciate, in un’area vicina al polo nord di Marte, dove il paesaggio cambia con l’arrivo della primavera locale.

Basta ruotare l’immagine perché l’effetto si sgonfi. I presunti alberi diventano striature di sabbia scura scese lungo i fianchi delle dune. È un gioco di prospettiva, già spiegato dalla NASA e dal team dell’Università dell’Arizona, che segue lo strumento HiRISE. Finora nessun rover e nessun orbiter ha trovato vegetazione su Marte: niente alghe, niente licheni, niente piante. Solo ghiaccio, sabbia, vento e luce radente.

Il ruolo del ghiaccio di anidride carbonica nelle stagioni polari marziane

Marte, come la Terra, ha un asse inclinato. Anche lì, quindi, esistono le stagioni marziane, sebbene funzionino in modo diverso dalle nostre. Durante l’inverno polare, quando le temperature crollano, una parte dell’anidride carbonica dell’atmosfera marziana congela e si deposita al suolo sotto forma di brina e neve secca. Si crea così una copertura di ghiaccio secco sopra sabbia e dune.

Un ricercatore analizza al computer le dune polari di Marte con striature scure che da lontano ricordano una foresta.

Con la primavera, però, quel ghiaccio non diventa acqua liquida, come accade spesso sulla Terra. Su Marte la pressione atmosferica è molto bassa e il ghiaccio di CO₂ sublima: passa direttamente da solido a gas. Il processo non è sempre ordinato. Può essere rapido, irregolare, perfino brusco su piccola scala. Vista dall’alto, la superficie si riempie di macchie, crepe, getti di polvere. Ed è lì che nascono quelle forme che, da centinaia di chilometri di quota, possono ricordare una piccola foresta.

Sabbia, crepe e sublimazione: il meccanismo dietro le striature scure

Tutto comincia sotto una lastra sottile, in parte traslucida, di ghiaccio di anidride carbonica. La luce del Sole, più debole di quella che arriva sulla Terra ma comunque sufficiente, attraversa il ghiaccio e scalda il terreno scuro che sta sotto. Il gas prodotto dalla sublimazione resta intrappolato, la pressione aumenta e prima o poi cerca una via d’uscita. A quel punto la crosta si spacca.

Quando il gas rompe il ghiaccio, porta con sé granelli di sabbia marziana e materiale più scuro nascosto nelle dune. Una parte viene espulsa, un’altra scivola lungo i pendii più ripidi, lasciando linee nere che somigliano a rami o tronchi. In alcune immagini, come hanno spiegato i ricercatori della missione, si vede persino una piccola nube di polvere sollevata da una mini-frana in corso. Un dettaglio piccolo, ma importante per capire cosa sta succedendo.

Queste tracce, però, non durano. Con l’avanzare dell’estate marziana il ghiaccio scompare, i venti spostano di nuovo i sedimenti e i fianchi delle dune tornano a smussarsi. La “foresta” di Marte, quindi, non cresce e non muore. Compare, cambia forma e poi sparisce. È un segno stagionale, non biologico.

Come HiRISE ha documentato dune in movimento e paesaggi che cambiano ogni anno

Il valore di queste immagini sta anche nel fatto che non sono scatti isolati. La camera HiRISE, uno degli strumenti più precisi mai mandati in orbita attorno a Marte, ha permesso di osservare le stesse zone polari in anni marziani diversi. Così si è visto che le dune non sono ferme: cambiano forma, profilo e distribuzione della sabbia. In uno studio pubblicato nel 2011 su Science, la planetologa Candice Hansen-Koharcheck del Planetary Science Institute e il suo gruppo hanno studiato proprio l’evoluzione di queste strutture.

I ricercatori notarono nuove nicchie, piccoli canali e depositi freschi alla base dei pendii. In cinque dune misurate, il bordo inferiore dei versanti avanzò tra 2,2 e 4,7 metri in un solo anno marziano. Un dato che rese più chiara l’idea di un paesaggio polare attivo, modellato non dall’acqua corrente ma dal ciclo stagionale della CO₂ ghiacciata. È Marte, insomma, che si muove davanti alla camera: piano, a scatti, seguendo regole diverse da quelle terrestri. La foresta non c’è. Ma il pianeta, visto così, sembra comunque vivo.