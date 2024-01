La friggitrice ad aria più economica che puoi comprare è qui (offerta a tempo)

Su Amazon la friggitrice ad aria Aigostar Maha è in offerta a tempo a 49,99 euro. È il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, nonché uno dei più bassi di sempre per una friggitrice ad aria. L’articolo è venduto e spedito dal produttore ufficiale Aigostar Italy, con la consegna prevista entro i primi giorni della prossima settimana.

La friggitrice ad aria di Aigostar in offerta a tempo su Amazon è il modello 7 in 1 da 4 litri Maha, dotata di una ventola d’aria calda da 1600 W, un cestello antiaderente e una finestra di visualizzazione con controllo dell’illuminazione indipendente. Sotto i 50 euro è difficile trovare di meglio.

Friggitrice ad aria Aigostar Maha al prezzo più basso su Amazon

Con Aigostar Maha è possibile ridurre l’assunzione di olio e calorie fino all’85%. Merito dell’utilizzo dell’aria calda per cucinare il cibo, che consente di diminuire in maniera sensibile la quantità di olio impiegata per cucinare.

Uno dei tratti distintivi della nuova friggitrice ad aria calda di Aigostar è l’ampia finestra trasparente e il controllo dell’illuminazione indipendente. Si tratta di una soluzione ideale per monitorare con attenzione la cottura di tutti gli ingredienti, oltre che impostare il tempo e la temperatura (rispettivamente fino a un massimo di 50 minuti e 200 gradi).

Da segnalare anche i 7 menu preimpostati, grazie ai quali è possibile sfruttare il prodotto di Aigostar per cucinare il pollo, le patatine fritte, le verdure e la torta, oltre che per arrostire e impostare la funzione “fai da te” preriscaldamento.

Cogli al volo l’offerta a tempo di Amazon sulla friggitrice ad aria Aigostar Maha per acquistarla al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni.

