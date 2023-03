La friggitrice De Longhi è in super offerta su Amazon (-52€)

Su Amazon capitano a volte delle offerte che definire incredibili sembra un’eufemia. Come quella di oggi, che vede la friggitrice De Longhi a un prezzo super vantaggioso, scontato addirittura del 29%! Se fai in fretta puoi farla tua a sole 128€ con 52€ di sconto.

De Longhi F28533.W1, la friggitrice professionale

Questa friggitrice è il meglio del meglio, non solo perché il marchio De’ Longhi è una sorta di garanzia nell’ambiente, ma proprio per le sue caratteristiche. Ha un cestello che viene ciclicamente immerso dentro e fuori dall’olio, per cibi fritti e croccanti. La sua vasca estraibile con interno antiaderente ti permette poi una facile pulizia mentre col termostato regolabile da 150 a 190°C puoi scegliere la temperatura corretta per le diverse ricette.

Poi è super facile da usare. Il suo Timer digitale con segnale acustico ti avvisa quando la cottura è ultimata, il suo filtro anti odore sostituibile evita che i cattivi odori si propaghino per casa e la vaschetta posteriore raccogli condensa elimina ogni residuo molesto.

Non pensarci troppo, dunque, perché di occasioni come queste ne capitano una su mille. Se vuoi farti un bel regalo, o farlo a qualcuno a cui tieni particolarmente, vai su Amazon e fai tua questa friggitrice De’ Longhi a un prezzo super vantaggioso, scontato addirittura del 29%! Se fai in fretta puoi comprarla a 128€ con addirittura 52€ di sconto. Spese gratis incluse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.