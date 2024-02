La friggitrice Moulinex con filtro e coperchio anti-odori GRATIS con lo SCONTO+COUPON

La friggitrice Moulinex AF2031 è la scelta perfetta per preparare deliziosi piatti fritti in modo semplice e veloce. Con una capacità di 1 kg, è ideale per soddisfare le esigenze di una famiglia di 4 persone. La sua capacità di olio di 1,8 L ti consente di friggere grandi quantità di cibo in una sola volta, riducendo il tempo di preparazione e garantendo risultati uniformi e croccanti.

Friggitrice classica Moulinex, potente e risparmiosa

Il design bianco elegante e compatto si adatta perfettamente a qualsiasi cucina e offre una facile conservazione quando non è in uso. La friggitrice è dotata di un cestello estraibile con maniglia pieghevole, che rende il processo di friggitura ancora più comodo e sicuro.

Inoltre, il coperchio trasparente ti permette di controllare il processo di cottura senza dover aprire la friggitrice, mantenendo il calore all’interno e riducendo gli schizzi di olio. Con la friggitrice Moulinex AF2031 puoi preparare una vasta gamma di piatti fritti, dalle classiche patatine fritte alle verdure croccanti, alle pietanze di pesce e carne.

Grazie alla sua semplicità d'uso e alle prestazioni affidabili, diventerà presto un alleato indispensabile nella tua cucina, consentendoti di preparare deliziosi pasti fritti per te e la tua famiglia con facilità e sicurezza.

