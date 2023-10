La giusta atmosfera con la STRISCIA LED in offerta su Amazon

Al giorno d’oggi si hanno tantissime possibilità per abbellire il proprio salotto, o eventualmente la propria camera dedicata al gaming. Una delle modalità più conosciute in tal senso è sicuramente l’installazione di una striscia LED in corrispondenza di gran parte delle superfici, che restituisce un’atmosfera dal tocco estremamente elegante e soffuso, soprattutto di sera. Proprio alla luce di questo discorso Amazon ha dunque ben pensato di proporti la striscia LED TP-Link multicolore (segmentato) in offerta all’incredibile prezzo di soli 34 euro, con un ottimo sconto del 30% rispetto all’originario prezzo di listino suggerito dalla stessa compagnia produttrice.

Striscia LED: un sinuoso gioco di luci

Nel caso dell’offerta proposta da Amazon son presenti non una, ma due strisce LED, che ti permettono di abbellire ogni tuo ambiente, dando un bello sprint di stile. Uno dei punti di forza alla base di questa striscia LED consiste nella totale compatibilità con i principali assistenti vocali presenti sul mercato, rappresentati rispettivamente da Amazon Alexa e Google Assistant.

In questi casi non hai nemmeno la necessità di utilizzare il telecomando fisico, ma ti basta semplicemente impartire comandi vocali, che ti permetteranno di accenderle o spegnerle a tuo completo piacimento. Le strisce LED presentano infatti presentano un supporto Wi-Fi 2.4 GHz, in modo da collegarle in un attimo alla tua connessione di casa, in modo da renderle completamente smart.

La gamma di colori è davvero ampissima: hai infatti a disposizione ben 16 milioni di colori e fino a 16 zone colore, che perfettamente si adattano ai tuoi gusti e preferenze per il tuo ambiente di casa.

Hai perfino la possibilità di tagliare la striscia LED in corrispondenza di qualsiasi punto, in modo da farla adattare perfettamente a ogni mobile o struttura del salotto di casa tua, come nel caso di una mensola o di un mobile per TV, grazie anche al supporto adesivo di qualità che viene fornito all’interno della confezione.

Insomma, all’irrisoria cifra di poco più di 30 euro hai la possibilità di stravolgere completamente il tuo ambiente, donandogli un look molto più sofisticato e d’atmosfera del solito, oltretutto consumando poco data la natura LED delle luci: ecco uno dei tantissimi motivi per cui ti suggeriamo caldamente di acquistare questa striscia LED TP-Link Tapo L920 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro, senza alcun preavviso.

