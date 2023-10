La GLORIOSA tastiera meccanica SteelSeries Apex 9 Mini CROLLA del 29%

L’eccellente tastiera meccanica da gaming SteelSeries Apex 9 Mini è in super offerta su Amazon a un prezzo assolutamente imperdibile. Amata da milioni di videogiocatori in tutto il mondo, la tastiera a marchio SteelSeries crolla del 29% ed è attualmente disponibile su Amazon al prezzo di appena 99€ con tanto di consegna rapida e gratuita.

La tastiera è super compatta (60%), realizzata con materiali di alto livello e ideale per ore e ore di gaming ad alto livello. SteelSeries è uno dei più popolari e apprezzati brand nel mondo delle periferiche da gaming, il che rende l’offerta Amazon di oggi ancora più ghiotta.

Appena 99€ su Amazon per la tastiera da gaming SteelSeries Apex 9 Mini: occasione epica

Apex 9 Mini monta switch ottici ad altissima risposta con azionamento a due punti, supporta la tecnologia di illuminazione RGB a zona e si presenta con tasti in PBT a doppio strato; puoi utilizzare la tastiera per anni senza mai intaccare la texture dei tasti, come invece accade su alcuni modelli economici in cui i tasti tendono a sbiadire con il passare del tempo.

Solo su Amazon puoi acquistare la tastiera a marchio SteelSeries a un prezzo davvero conveniente; inoltre, se la metti subito nel carrello, ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.