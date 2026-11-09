La goccia che impiega decenni a cadere: l’esperimento iniziato nel 1927

Tutto nacque in un’aula di fisica, senza strumenti spettacolari e senza l’idea, almeno all’inizio, di mettere in piedi una prova lunga quasi un secolo. Thomas Parnell, professore all’Università del Queensland, riscaldò un campione di pece — materiale nero, duro al tatto, usato anche nell’industria — e lo versò in un imbuto di vetro con il gambo chiuso. Poi aspettò. Non minuti, non giorni. Tre anni.

Nel 1930, dopo aver lasciato raffreddare e assestare la sostanza, Parnell tagliò il gambo dell’imbuto. Da quel momento la pece cominciò a scendere, lentissima, spinta dal proprio peso. L’idea era semplice, quasi da lezione in classe: far vedere che le apparenze ingannano e che il confine tra solido e fluido, in alcuni casi, dipende anche dal tempo con cui si guarda un fenomeno. Una lezione di fisica. E, inevitabilmente, di pazienza.

Nove gocce in quasi un secolo: la cronologia di una dimostrazione estrema

La prima goccia di pece cadde otto anni dopo l’apertura dell’imbuto, secondo la ricostruzione dell’Università del Queensland. Da allora l’esperimento ha seguito un ritmo tutto suo: una goccia ogni molti anni, spesso dopo più di un decennio. Così una semplice dimostrazione da laboratorio è diventata uno degli esperimenti più lunghi ancora in corso.

Un imbuto con pece viscosa che gocciola lentamente in un becher, immagine simbolo del celebre esperimento della pece.

In quasi cento anni il conto è arrivato appena a nove gocce. L’ultima si è staccata nell’aprile 2014, durante la sostituzione del recipiente che raccoglieva le precedenti. Un dettaglio quasi ironico, perché proprio il momento della caduta — quello che tutti avrebbero voluto vedere — non è stato registrato come ci si aspettava. Il dato, però, resta: nove cadute dal 1930 a oggi. Una lentezza estrema, capace di rendere visibile una proprietà fisica che, a occhio nudo, sarebbe difficile anche solo immaginare.

Solida al martello, fluida nel tempo: perché la pece inganna lo sguardo

A temperatura ambiente la pece sembra compatta. La si può osservare per ore senza notare nulla. Se la si colpisce con un martello, può anche rompersi come un materiale rigido. Ed è proprio qui il cuore dell’esperimento: ciò che sembra fermo, in realtà, si muove. Solo che lo fa in tempi troppo lunghi per il nostro sguardo quotidiano.

Secondo i dati diffusi dall’Università del Queensland, la viscosità della pece è circa cento miliardi di volte superiore a quella dell’acqua. In altre parole, scorre, ma oppone una resistenza enorme. Anche la temperatura ha il suo peso: l’esperimento non è conservato in condizioni speciali e, quando la stanza si scalda, la sostanza può scendere un po’ più in fretta. Non abbastanza da cambiare il senso della prova, ma quanto basta per ricordare che anche un esperimento così lento risente dell’ambiente attorno.

È una dimostrazione essenziale, quasi nuda: un imbuto, una massa nera, un contenitore sotto. Niente effetti, niente macchine complesse. E forse funziona proprio per questo. L’esperimento della pece costringe a rimettere in discussione parole che usiamo con sicurezza: “duro”, “fermo”, “liquido”, “solido”. In fisica, a volte, anche il tempo fa parte della misura.

La decima goccia in streaming: attesa, guasti e il paradosso di non averla mai vista cadere

La storia dell’esperimento porta con sé anche un piccolo paradosso: nessuno ha mai visto in diretta cadere una goccia di pece. Non per disinteresse, ma per una catena di coincidenze, guasti tecnici e momenti mancati per un soffio. Le telecamere, quando c’erano, non hanno mai ripreso il distacco nell’istante giusto. Così l’evento più atteso, preparato da anni di immobilità apparente, continua a sfuggire.

Per molto tempo il custode della prova è stato John Mainstone, fisico dell’Università del Queensland, che se ne occupò per 52 anni. Raccontò più volte quell’attesa, con il tono di chi sa che la scienza può chiedere anche ostinazione, calma e una buona dose di pazienza. Morì nel 2013, senza riuscire a vedere una goccia cadere davanti ai suoi occhi. Pochi mesi dopo, nel 2014, arrivò la nona.

Oggi l’Università del Queensland trasmette l’esperimento in streaming, in attesa della decima goccia. Sullo schermo, quasi sempre, non succede nulla: un imbuto, una massa scura, una stanza. Ma è proprio quel quasi nulla a dire tutto. La pece continua a scendere, millimetro dopo millimetro, ricordando che la materia non sempre si comporta come sembra. Bisogna solo saper aspettare.