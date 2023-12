La lampadina Beghelli che controlli a voce ORA la paghi solo 6 euro!

Beghelli ha ideato una lampadina smart che controlli totalmente a voce ma anche tramite app. Quindi la accendi e la spegni, oltre che dimmerabile. Oggi la paghi la metà, grazie al 46% di sconto, quindi solo 6,99 euro! Puoi anche decidere di regalarla per Natale, visto che Amazon ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024.

Lampadina Beghelli Dom-E: le caratteristiche

Beghelli Lampadina Smart illumina la tua casa con stile e personalizzazione grazie a questa lampadina LED intelligente che ti permette di regolare l’intensità della luce e scegliere tra una vasta gamma di colori per creare l’atmosfera perfetta. Goditi la comodità di controllare la tua lampadina smart Beghelli semplicemente con la tua voce, senza dover utilizzare le mani o lo smartphone, grazie alla compatibilità con assistenti vocali come Alexa e Google Assistant. Se necessario la lampadina smart Beghelli può essere accesa e spenta anche dall’interruttore a muro, come una normale lampadina.

Utilizza l’App Dom-e per gestire le luci di casa tua da remoto, programmare giorni e orari di accensione e spegnimento in base alle tue esigenze e creare l’atmosfera ideale per ogni momento della giornata. Collega facilmente la tua lampadina Beghelli alla rete WiFi di casa e controllala tramite l’app gratuita Dom-e, disponibile per dispositivi iOS e Android, per un’esperienza di domotica semplice ed accessibile a tutti. Con l’App Dom-e potrai configurare la tua lampadina intelligente Beghelli in pochi minuti e iniziare subito a godere dei suoi numerosi vantaggi e funzionalità.

Beghelli ha ideato una lampadina smart che controlli totalmente a voce ma anche tramite app. Oggi la paghi la metà, grazie al 46% di sconto, quindi solo 6,99 euro! Puoi anche decidere di regalarla per Natale, visto che Amazon ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.