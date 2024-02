La miglior offerta per Norton Antivirus ti fa risparmiare il 66%

Sono attivi i nuovi sconti sui prodotti Norton e ti anticipiamo subito che il meglio che puoi avere è il 66% di sconto su Norton 360 Deluxe: per il primo anno pagherai soltanto 34,99 euro invece di 104,99 con la libertà di scegliere di disdire prima della scadenza per evitare il rinnovo a prezzo pieno. Un’offerta che vale assolutamente la pena cogliere al volo e ti spieghiamo subito perché.

Norton 360 Deluxe al 66% di sconto: perché conviene

Con Norton 360 Deluxe puoi avere la protezione garantita per ben 5 PC, Mac, tablet o smartphone: una protezione che include una potente difesa contro qualsiasi attacco virus, malware, ransomware e tentativo di hackeraggio. Hai il 100% di promessa di protezione Virus, una iniziativa che ti permette di avere un rimborso se la piattaforma dovesse “perdersi” qualche virus.

Non finisce qui però perché il pacchetto include anche una connessione a internet privata con apposita VPN, l’uso della tecnologia Dark Web Monitoring che si assicura che i tuoi dati non finiscano online o che non siano già finiti in una violazione dati, la protezione per i minori e, per non farsi mancare niente, anche 50GB di backup nel cloud.

Tutto questo, ripetiamo, è tuo a 34,99 euro per il primo anno invece di 104,99. Questa è l’offerta migliore che puoi avere oggi dai pacchetti Norton: in alternativa puoi sempre dare un’occhiata alla pagina ufficiale e scegliere quello che più si adatta alle tue necessità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.