La migliore offerta del giorno sull'iPhone 14 Pro: scontatissimo su Amazon

Se anche tu sei un amante del marchio Apple, allora non puoi farti scappare questa occasione. Si tratta davvero dell’offerta migliore del giorno, non ne troverai una simile. Solo per oggi, l’iPhone 14 Pro a 1299€ invece che 1469€! Uno sconto davvero assurdo, mai visto prima, quindi corri ora su Amazon prima che termini.

Questa occasione potrebbe anche terminare domani. Corri adesso su Amazon, perché l’iPhone 14 Pro è scontato del 12%. Aggiungilo al tuo carrello e al momento del checkout lo troverai già super scontato automaticamente dal sito.

iPhone 14 Pro, il dispositivo più avanzato della serie

Apple ha appena presentato il nuovo iPhone 14 Pro a settembre 2022 e al momento è il dispositivo più avanzato della serie. Con un design elegante e minimalista, il nuovo smartphone offre un’esperienza utente senza precedenti, grazie al potente processore A18 e alla nuova tecnologia di connettività 5G.

Una delle caratteristiche più interessanti del nuovo iPhone 14 Pro è la fotocamera tripla posteriore, che include un obiettivo grandangolare da 48 megapixel, un obiettivo ultra grandangolare e un teleobiettivo per uno zoom ottico fino a 10x. Inoltre, grazie alla tecnologia Deep Fusion, è possibile ottenere scatti di altissima qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Il display OLED del nuovo iPhone 14 Pro è più grande del suo predecessore, con una dimensione di 6,1 pollici, ed è dotato di una tecnologia di visualizzazione a colori True Tone e HDR. La risoluzione è di 2532 x 1170 pixel, per una qualità dell’immagine cristallina.

L’iPhone 14 Pro è anche resistente all’acqua e alla polvere, con una certificazione IP68, il che lo rende ideale per l’utilizzo all’aperto e in ambienti difficili. La batteria è in grado di supportare fino a 22 ore di conversazione, 75 ore di riproduzione musicale e 13 ore di navigazione web in 5G.

Inoltre, Apple ha implementato un nuovo sistema di sicurezza biometrica, basato sul riconoscimento facciale, che garantisce un accesso sicuro al dispositivo.

La tecnologia Face ID è stata migliorata, con un algoritmo di riconoscimento più preciso e veloce, che riconosce l’utente anche quando indossa occhiali o una mascherina.

Il nuovo iPhone 14 Pro oltre a questa versione da 256 GB che proponiamo a 1299 €, scontato del 12%, è disponibile in altre diverse capacità di archiviazione da 128GB e 512GB.

È possibile scegliere tra quattro diverse colorazioni: oro, argento, grafite e blu.

In sintesi, l’iPhone 14 Pro rappresenta un grande passo avanti per la tecnologia degli smartphone di fascia alta, offrendo una combinazione di design elegante, prestazioni elevate e funzionalità avanzate, che lo rendono il dispositivo ideale per chi cerca il massimo in termini di tecnologia e qualità.

Non aspettare più troppo tempo, corri ora su Amazon a vedere l’occasione del giorno di Apple. Un iPhone davvero assurdo ad una cifra fuori logica mai vista.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.