La migliore stampante 3D: Kobra ANYCUBIC in sconto FOLLE su Amazon

Il 3D non è il futuro, ma già il presente da diversi anni. Semplicemente nel futuro prossimo la CGI sarà sempre più presente nelle nostre vite, con l’avvento ormai imminente del metaverso, degli NFT e altri settori che stanno venendo esplorati ogni giorno di più. Quindi non solo cinema, videogames e pubblicità, il 3D oggi ha molteplici impieghi nella società moderna. Se siete dei modellatori 3D seriali e volete ampliare le vostre conoscenze nella stampa delle vostre creazioni, non potete assolutamente perdere questa offerta FOLLE su Amazon. La Kobra ANYCUBIC scontata del 26%, più un coupon sconto di 70 euro, porta il suo prezzo a soli 299,99 €. Fidatevi che a questo costo è praticamente un affarone.

Kobra ANYCUBIC: la stampante 3D più venduta sul mercato internazionale

Non staremo qui a farvi un elenco infinito di quelle che sono le caratteristiche tecniche di questa stampante, vi basta sapere che Kobra è azienda leader nel settore e il suo modello entry-level ANYCUBIC è la più venduta sul mercato. Che voi siate già dei professionisti della stampa 3D o che vi stiate affacciando su questo mondo per la prima volta, lei è la scelta definitiva. Il motivo è semplice, l’installazione e il montaggio sono super facili, anche per chi è un principiante delle configurazioni. La qualità e l’affidabilità di questa stampante non ha rivali, basti vedere i numeri di vendite che genera su Amazon e l’infinità di recensioni positive. Inoltre il piatto dalle dimensioni generose, vi consente di stampare oggetti di una grandezza massima di: 220 x 220 x 250 mm.

Stiamo parlando di stampa a filamento e non aresina e supporta i seguenti materiali: TPU/PLA/ABS/PETG; Quindi è anche abbastanza versatile. Credeteci, questa offerta pazzesca su Amazon è da cogliere al volo, la Kobra ANYCUBIC può essere vostra a soli 299,99 €. Questo è uno sconto del 26% più un ulteriore coupon sconto da 70 euro, sbrigatevi perché i coupon disponibili sono limitati e ne rimangono pochi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.