La migliore VPN per l'Italia con il 49% di sconto e 3 mesi gratis

La scelta di una VPN (Virtual Private Network) è qualcosa che in molti sottovalutano.

Se affidarsi a un servizio gratuito può essere persino pericoloso, scegliere un provider che non offre adeguate garanzie rende l’utilizzo di questo strumento del tutto inutile. Ma qual è la miglior scelta possibile in questo contesto?

Per ottenere l’anonimato, pur mantenendo un IP italiano, la soluzione più logica è la scelta di ExpressVPN. Stiamo parlando di un’azienda solida, che opera nel settore da anni e che è in grado di offrire standard qualitativi difficilmente raggiungibili dal altri provider. Per quanto concerne il nostro paese, ExpressVPN propone agli utenti degli IP italiani da ben tre diverse città (Milano, Napoli e Cosenza), garantendo una libertà di scelta non disponibile altrove.

Al di là della questione IP, il servizio permette di proteggere in modo efficace la privacy online, tenendo conto che la piattaforma non mantiene alcun tipo di registro delle attività dei propri clienti: il tutto per garantire il massimo della privacy.

Migliore VPN per l’Italia? Perché ExpressVPN vince sulla concorrenza

La crittografia proposta, è una soluzione ideale tanto per proteggere il traffico Internet quotidiano, tanto per “bonificare” le reti Wi-Fi pubbliche, potenzialmente molto pericolose per la sicurezza informatica.

Altro pregio legato a ExpressVPN è la sua duttilità. La VPN in questione, infatti, è in grado di funzionare su dispositivi come:

PC Windows

iPhone

Mac

Smartphone Android

Linux

Direttamente da router

Il tutto attraverso client specifici per ogni piattaforma.

Per rendere ancora più flessibile ExpressVPN, poi, è possibile usufruire di apposite estensioni per tutti i browser più diffusi (Google Chrome, Microsoft Edge e Mozilla Firefox).

Per chi ha bisogno di IP dall’estero, poi, non vi è che l’imbarazzo della scelta. Oltre all’Italia, infatti, è possibile scegliere tra server da ben 104 paesi, ognuno dei quali in grado di offrire velocità elevatissime di connessione.

Quanto può costare un servizio del genere?

Grazie all’attuale sconto del 49% sul piano annuale è possibile ottenere tutti i vantaggi di ExpressVPN per appena 6,67 dollari.

Non solo: l’offerta prevede anche 3 mesi GRATIS aggiuntivi. Di fatto, un’occasione da non perdere se vuoi affidarti alla migliore VPN per l’Italia.

