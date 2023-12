La mini Motosega a batteria Kuzupro oggi è a META' PREZZO grazie al Coupon!

KUZUPRO è una comodissima mini Motosega a batteria da 6 pollici, Brushless con incluse 2 Batterie da 2.0Ah e 2 Catene. Velocità 10m/s. Ideale per per rami d’albero e piante, curare così il cortile e il giardino di casa con un attrezzo maneggevole e facilmente riponibile. Grazie al coupon applicabile con una spunta lo fai tuo a soli 49,48 euro, risparmiando così il 45%! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, visto che Amazon ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024.

KUZUPRO mini Motosega: le caratteristiche

KUZUPRO Mini motosega ha un potente motore brushless all’interno, che aumenta la durata del 90%, la potenza di uscita dell’80% e riduce il consumo di energia del 50%, offrendo un lavoro di taglio senza inceppamenti, a basso rumore e ad alta efficienza. Con una velocità della catena di 10 m/s e una barra di guida da 6 pollici, ci vogliono solo 8 secondi per tagliare tronchi con un diametro di circa 4 pollici, proprio come tagliare il burro! E’ dotata di un deflettore di protezione ruotabile e di un deflettore di protezione dell’impugnatura inferiore, di un pulsante di blocco e di impugnature gommate ed ergonomiche per la sicurezza dell’utente. Per avviare la motosega è necessario premere contemporaneamente il pulsante di sicurezza e l’interruttore. L’impugnatura è comoda da tenere in mano e più facile da controllare, ottenendo un buon bilanciamento e prestazioni elevate.

La motosega elettrica portatile pesa solo 1,25 kg, riducendo l’affaticamento del braccio durante il taglio, non solo è più facile da usare con una sola mano, ma è anche più sicura delle motoseghe più pesanti. Le sue dimensioni ridotte le consentono inoltre di inserirsi in spazi stretti o scomodi che le motoseghe più grandi non possono raggiungere, come ad esempio tra i rami degli alberi o nei cumuli di sterpaglie. Otterrai due batterie da 2.0Ah agli ioni di litio di grande capacità, è durevole che non avete preoccupazioni di esaurire la potenza nel bel mezzo del progetto di taglio. La Sega a Batteria ha anche un indicatore di potenza per avvisare dello stato della batteria, rendendo il lavoro più efficiente e conveniente. La confezione contiene: 1 X Mini Motosega Brushless, 2 X Batteria 2.0Ah, 1 X Lama Piastra di Guida, 2 X Catene, 1 X Coperchio Piastra di Guida, 1 X Caricabatterie, 1 X Bottiglia d’Olio, 1 X Cacciavite, 1 X Manuale Utente, 1 X Custodia per il Trasporto.

