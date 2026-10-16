La modalità avanzata di Android è quella che tutti dovremmo attivare sullo smartphone

L’idea, spiegata dall’azienda, è costruire una protezione più solida attorno alle conversazioni di tutti i giorni. Quelle in cui il truffatore si finge banca, corriere, familiare in difficoltà o tecnico dell’assistenza. A volte, un avviso in più può fare la differenza.

La novità principale riguarda Google Messaggi, che introduce una protezione avanzata opzionale pensata per intercettare anche truffe non ancora riconosciute dai sistemi tradizionali. Una volta attivata, la funzione legge i messaggi sospetti e prova a capire che cosa stia cercando di fare l’interlocutore. Non si limita quindi a cercare parole già note ai filtri antispam.

Secondo Google, il sistema deve entrare in azione quando un malintenzionato prova una strada nuova: una richiesta di pagamento mascherata, un falso codice di verifica, un link che sembra innocuo. In quel momento l’utente riceve un avviso di truffa più chiaro, con indicazioni utili a fermarsi qualche secondo prima di rispondere o toccare un collegamento. Il messaggio dell’azienda è semplice: dare più elementi proprio nel momento in cui si decide se fidarsi o no.

Gemini nel cloud e sul telefono: così cambiano i controlli su messaggi e link

Al centro dell’aggiornamento ci sono i modelli Gemini, usati in modo combinato. La modalità avanzata di Google Messaggi si appoggia a una versione privata dei modelli cloud più potenti per valutare il rischio di una conversazione. Sul telefono, invece, entra in gioco Gemini Nano, il modello più leggero già integrato nel dispositivo, chiamato a controllare i link sospetti.

Un utente esita prima di aprire un messaggio sospetto sullo smartphone, tema centrale dei nuovi avvisi anti-truffa su Android.

Il punto non è solo bloccare indirizzi già finiti nelle liste nere. Google parla di una maggiore capacità di riconoscere siti web creati da poco, pagine usate per phishing o malware che, in passato, avrebbero potuto superare i filtri più comuni. Se il sistema nota qualcosa di strano, mostra avvisi rivisti e più articolati: spiega il rischio, invita a controllare il mittente, introduce una pausa prima dell’apertura del link. Piccoli passaggi, ma piazzati nel momento giusto.

Questa funzione, finora, era disponibile solo in alcuni Paesi oppure sui telefoni protetti con Android Advanced Protection. Con il nuovo rilascio, Google punta ad allargarne l’uso. Restano però differenze legate al modello del telefono e alla versione del sistema operativo. In altre parole, non tutti vedranno le stesse opzioni nello stesso giorno.

Chiamate e schermo condiviso, nuove barriere contro furti di dati e inoltri nascosti

Gli aggiornamenti non si fermano ai messaggi. Google sta rafforzando anche le difese durante le chiamate, uno dei canali più usati nelle truffe in cui il finto operatore guida la vittima passo dopo passo: “apra l’app”, “condivida lo schermo”, “inserisca questo codice”. Frasi normali, dette spesso con tono tranquillo. Ed è proprio lì che il raggiro diventa pericoloso.

Con le nuove protezioni, la condivisione dello schermo nasconde informazioni sensibili come password, dati bancari e codici visibili in Chrome e in WebView, non più soltanto nelle app native. È un dettaglio tecnico, ma molto concreto: se l’utente viene convinto a mostrare quello che sta facendo, il sistema prova almeno a oscurare i dati più delicati. Arriva anche un avviso quando qualcuno tenta di attivare l’inoltro di chiamata verso un altro numero o chiede di digitare un codice che potrebbe dirottare le telefonate. Una tecnica meno nota, e proprio per questo insidiosa.

Google ha spiegato che gli avvisi di truffa tramite notifiche, già presenti su alcuni dispositivi, saranno estesi a “centinaia di milioni” di telefoni Android. Nel gruppo indicato rientrano anche modelli Motorola e dispositivi di marchi cinesi come Honor, OnePlus e Xiaomi. Il rilascio, come spesso accade nel mondo Android, dipenderà comunque da produttori, aggiornamenti e mercati.

Compatibilità e tempi: quali telefoni riceveranno davvero le nuove funzioni

Non tutte le funzioni arriveranno su ogni telefono. La modalità avanzata richiede dispositivi compatibili con AICore. Google cita, tra gli altri, Pixel 6, Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6. I controlli dei link basati su Gemini Nano, secondo le indicazioni disponibili, avranno invece requisiti più alti e saranno legati a telefoni di generazione successiva, come Pixel 10, Galaxy S26, Galaxy Z Fold 8 e Galaxy Z Flip 8.

I cosiddetti checkpoint per i link insoliti saranno meno selettivi: Google prevede il supporto da Android 6 in poi, con disponibilità più ampia nel corso di ottobre. L’estensione delle tutele nella condivisione dello schermo richiederà invece almeno Android 15, mentre la protezione contro l’inoltro di chiamata è attesa a inizio dicembre su Pixel e su “altri dispositivi selezionati”. Le notifiche estese arriveranno entro l’anno, secondo la tabella comunicata dall’azienda.

Resta un limite evidente: nessun sistema cancella del tutto il rischio. Gli utenti dovranno continuare a controllare mittenti, numeri, link e richieste di denaro, soprattutto quando il messaggio mette fretta o chiede di agire subito. Le nuove difese di Android non sostituiscono la prudenza, ma possono diventare una seconda barriera quando la truffa è costruita bene. E spesso è proprio lì che si decide tutto.