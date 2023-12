La multipresa 8 in 1 con interruttori è in OFFERTA: 8 prese SHUKO + 8 USB!

Afitdon è una Multipresa con 4 interruttori individuali, 8 in 1: 4 uscita AC (note anche come Shuko), 1 tipo C e 3 porte USB. Dunque molto comoda, che oggi paghi solo 24,99 euro grazie al coupon del 50% da applicare con una semplice spunta. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Afitdon Multipresa 8 in 1: le caratteristiche

Puoi utilizzare 4 interruttori indipendenti per controllare l’alimentazione delle prese, molto flessibile e che fa risparmiare energia. Presa Multipla USB: presa di corrente con 4 prese (4000W/16A) e 4 connettori USB (1 USB C e 3 USB A, in totale 3,4A), ricarica USB C fino a 5V/3.4A e USB A fino a 5V/2.4A. La presa ha protezione da sovraccarichi e cortocircuiti. Permette di ricaricare contemporaneamente fino a 8.

La ciabatta è dotata di un cavo corto da 0,1m che permette di estenderla a una ciabatta con 4 prese, garantendo che tutte e 4 le prese possano essere utilizzate contemporaneamente senza creare confusione. La presa multipla con USB è realizzata in materiale PC di alta qualità, con protezione da sovratensione, sovracorrente, scariche statiche e cortocircuito. È stabile, robusta, sicura, resistente alle alte temperature e ha una funzione di blocco bambini integrata. La ciabatta è dotata di un cavo da 0,1m, per dire addio ai fastidiosi cavi lunghi e disordinati e creare un ambiente ordinato. Dimensioni di 21.5*23 .5cm e peso di 342 grammi.

