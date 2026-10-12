La NASA ha fatto schiantare una navicella spaziale per salvare la Terra

Quel giorno la sonda DART ha centrato l’asteroide Dimorphos per capire se un veicolo lanciato ad alta velocità possa cambiare la traiettoria di un corpo celeste e, un domani, ridurre il rischio di un impatto con il nostro pianeta. Una missione da circa 330 milioni di dollari, preparata per anni e seguita dai telescopi di mezzo mondo. L’obiettivo era facile da dire, molto meno da realizzare: spostare un asteroide, anche solo di poco.

La missione DART, sigla di Double Asteroid Redirection Test, nasce da una domanda semplice e tutt’altro che teorica: che cosa si fa se un giorno viene scoperto un asteroide in rotta di collisione con la Terra? La NASA lo ha chiarito fin dall’inizio: Dimorphos non era un pericolo. Proprio per questo era il bersaglio giusto.

Lontano, sicuro, abbastanza piccolo da mostrare un cambiamento misurabile senza creare rischi. Il metodo scelto è quello dell’impattatore cinetico: lanciare una sonda contro un asteroide per trasferirgli energia e modificarne leggermente il movimento. Poco, certo. Ma se si interviene con anni, o decenni, di anticipo, quel poco può fare la differenza. «Non vogliamo trovarci nella situazione in cui un asteroide è diretto verso la Terra e solo allora dobbiamo testare questa capacità», aveva detto Lindley Johnson, responsabile della difesa planetaria della NASA. Una frase secca, da sala di controllo. Ma è il cuore della missione: prepararsi prima.

Dimorphos, il bersaglio scelto per misurare davvero l’impatto

Dimorphos ha un diametro di circa 160 metri e gira attorno a un asteroide più grande, Didymos, in un sistema binario già conosciuto dagli astronomi. Prima dell’impatto completava un’orbita in circa 11 ore e 55 minuti. La sonda DART, grande più o meno come un distributore automatico con i pannelli solari aperti, lo ha colpito viaggiando a circa 6,6 chilometri al secondo. Un urto voluto, seguito in diretta dai tecnici del Johns Hopkins Applied Physics Laboratory, nel Maryland.

Una sala di controllo di un osservatorio segue su schermo una simulazione di traiettorie Terra-asteroide, tema centrale della missione DART.

Negli ultimi istanti, DART ha mandato a Terra immagini sempre più ravvicinate: prima un punto luminoso, poi una sagoma irregolare, infine rocce e ombre sulla superficie dell’asteroide. A guidarla, senza comandi umani diretti, era il sistema autonomo SMART Nav. Dopo lo schianto, la NASA ha confermato il dato decisivo: il periodo orbitale di Dimorphos si era ridotto di 32 minuti, ben oltre la soglia minima prevista per considerare riuscito il test. «È un momento spartiacque per la difesa planetaria», disse l’allora amministratore dell’agenzia, Bill Nelson, presentando i primi risultati.

Dallo Yucatan a Chelyabinsk, perché il rischio asteroidi è reale

La paura degli asteroidi non arriva solo dal cinema, anche se film come Armageddon, Deep Impact o Don’t Look Up hanno reso familiare l’immagine dell’oggetto in arrivo dal cielo. La Terra porta addosso segni molto più concreti. Circa 66 milioni di anni fa, un asteroide largo diversi chilometri colpì l’area dell’attuale penisola dello Yucatan, in Messico, aprendo il cratere di Chicxulub e contribuendo all’estinzione di gran parte delle specie viventi, dinosauri compresi.

Una scala enorme, lontana dalla vita quotidiana. Ma non immaginaria. Il rischio riguarda anche corpi molto più piccoli. Il 15 febbraio 2013, sopra la regione russa di Chelyabinsk, un oggetto roccioso di circa 20 metri esplose nell’atmosfera. L’onda d’urto mandò in frantumi finestre e vetrate su un’area molto vasta. Secondo le autorità russe e gli studi successivi, oltre 1.500 persone rimasero ferite, soprattutto per le schegge di vetro. Quel corpo non era stato individuato prima dell’ingresso in atmosfera. Ed è qui il nodo, ricordano gli astronomi: gli oggetti più grandi sono in gran parte catalogati, quelli più piccoli sono ancora difficili da scoprire con largo anticipo.

Dopo lo schianto, telescopi e missione Hera per capire cosa è successo

Dopo l’impatto di DART, il lavoro non è finito con lo schermo nero dell’ultima immagine inviata dalla sonda. I telescopi terrestri e spaziali, tra cui Hubble e James Webb, hanno osservato la nube di detriti e misurato la nuova orbita di Dimorphos attorno a Didymos. Da quei dati è arrivata la conferma più attesa: l’urto non aveva soltanto scavato un cratere, ma aveva cambiato in modo misurabile il comportamento del piccolo asteroide.

La materia espulsa, hanno spiegato gli scienziati, ha aumentato l’effetto della collisione, come una spinta in più. Il passo successivo tocca all’Europa. La missione Hera dell’Agenzia spaziale europea, lanciata nel 2024, dovrà raggiungere il sistema Didymos-Dimorphos per studiare da vicino le conseguenze dello schianto: massa dell’asteroide, struttura interna, forma del cratere e distribuzione dei detriti.

Sarà, in sostanza, il sopralluogo dopo l’incidente provocato. Solo con queste misure gli scienziati potranno rendere più precisi i modelli e capire quanto la tecnica dell’impattatore cinetico possa funzionare in altri casi. Per ora un punto è fermo: con DART, la difesa planetaria è uscita dai convegni ed è diventata una prova sul campo.