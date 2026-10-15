La NASA prevede quando la vita scomparirà per sempre

Non è un allarme, non è una data segnata sul calendario per la “fine del mondo”. È il risultato di modelli scientifici sull’evoluzione del Sole, dell’atmosfera terrestre e dell’ossigeno.

La stima più citata arriva da uno studio pubblicato nel 2021 su Nature Geoscience, firmato da ricercatori della Toho University, in Giappone, e del programma NExSS della NASA, che studia l’abitabilità dei pianeti. Secondo quel lavoro, la biosfera terrestre complessa potrebbe non essere più sostenibile tra circa 1 miliardo di anni, quando l’atmosfera avrà caratteristiche molto diverse da quelle di oggi.

Il punto non è un disastro improvviso. Niente asteroide, niente scenario da film catastrofico. Gli studiosi hanno ricostruito l’evoluzione del pianeta su tempi lunghissimi e sono arrivati a una conclusione precisa: prima ancora che la Terra venga resa sterile dall’espansione futura del Sole, potrebbe verificarsi un forte calo dell’ossigeno atmosferico. Per molti organismi, soprattutto quelli che respirano ossigeno, l’ambiente diventerebbe ostile molto prima della fine fisica del pianeta.

Il tempo in gioco, però, è enorme. Parliamo di scale che superano di gran lunga la presenza dell’uomo sulla Terra e anche la durata di molte forme di vita conosciute. Gli autori dello studio lo hanno spiegato chiaramente: il sistema terrestre non è fermo. Clima, geologia e chimica dell’atmosfera cambiano insieme, lentamente, fino a modificare le condizioni che rendono possibile la vita complessa.

Il Sole invecchia e cambia il clima del pianeta

Il vero protagonista di questa storia è il Sole. Nel corso della sua vita, una stella come la nostra aumenta piano piano la propria luminosità. È un processo noto agli astrofisici: invecchiando, il Sole emette più energia, e questo cambia l’equilibrio dei pianeti che gli girano intorno. Non succede in pochi secoli. Ma succede.

Un ricercatore osserva una simulazione dell’interazione tra Sole e atmosfera terrestre, con un globo sulla scrivania.

Con un Sole più luminoso, la temperatura media della Terra tende a salire e il ciclo del carbonio si modifica. Le rocce assorbono anidride carbonica dall’atmosfera attraverso processi geochimici lentissimi. Col passare del tempo, secondo i modelli, la quantità di CO2 disponibile potrebbe scendere fino a mettere in difficoltà la fotosintesi. E senza fotosintesi, l’ossigeno non viene più rinnovato come avviene oggi.

È qui che si gioca uno dei passaggi più importanti. Le piante e gli organismi fotosintetici, che da miliardi di anni aiutano a mantenere l’atmosfera respirabile, avrebbero sempre meno materia prima. Prima rallenterebbero. Poi, in un pianeta più caldo e povero di anidride carbonica, non riuscirebbero più a sostenere gli attuali livelli di ossigeno. A quel punto, in tempi geologici, l’atmosfera comincerebbe a cambiare davvero volto.

Ossigeno, oceani e atmosfera: così cambierebbe la Terra

Secondo le simulazioni, la futura deossigenazione dell’atmosfera potrebbe essere rapida, almeno rispetto ai tempi della storia del pianeta. Superata una certa soglia, i livelli di ossigeno scenderebbero fino a valori simili a quelli della Terra primitiva, prima della diffusione degli organismi complessi. Potrebbero restare forme di vita microbica, più adatte ad ambienti poveri di ossigeno. Non mammiferi, non ecosistemi come quelli che conosciamo.

Anche gli oceani avrebbero un ruolo decisivo. Con più energia in arrivo dal Sole, l’evaporazione aumenterebbe. Il vapore acqueo, che è un potente gas serra, contribuirebbe a trattenere altro calore. In fasi ancora più lontane, gli scienziati prevedono una perdita progressiva di acqua nello spazio, per effetto di processi atmosferici legati alla radiazione solare. Ma questo scenario appartiene a un futuro ancora più remoto rispetto alla crisi dell’ossigeno.

L’aspetto meno immediato è proprio questo: la Terra potrebbe diventare inadatta alla vita complessa non perché “bruciata” da un giorno all’altro, ma perché perderebbe lentamente alcuni equilibri chimici essenziali. Atmosfera, oceani e rocce sono parti dello stesso sistema. Quando una cambia, prima o poi si muovono anche le altre. Magari con ritardi lunghissimi, ma si muovono.

Non è una profezia della NASA, ma un modello scientifico

Chiamarla “profezia della NASA” è fuorviante. Più correttamente, si tratta di un modello scientifico basato su astrofisica, geochimica e biologia, con margini di incertezza dichiarati. La NASA, attraverso il programma NExSS, ha contribuito alla ricerca sull’abitabilità dei pianeti, ma non ha annunciato alcuna scadenza per la vita sulla Terra.

Studi di questo tipo servono anche a capire dove cercare vita fuori dal Sistema solare. Se la presenza di ossigeno in atmosfera non dura per tutta la vita di un pianeta, allora gli astronomi devono leggere con prudenza i segnali osservati sugli esopianeti. Un mondo può essere stato abitabile in passato, può esserlo solo per un periodo limitato, oppure attraversare fasi chimiche diverse senza ospitare vita complessa.

C’è poi un equivoco da sgombrare subito. La previsione a un miliardo di anni non ha nulla a che fare con il cambiamento climatico attuale, che riguarda tempi umani, emissioni industriali e decisioni politiche dei prossimi decenni. Sono due piani diversi. Da una parte c’è l’evoluzione naturale del sistema Terra-Sole su scale immense. Dall’altra c’è l’impatto delle attività umane sul clima di oggi.

Il messaggio, quindi, è meno cupo di quanto suggeriscano molti titoli circolati online, ma resta affascinante. La Terra abitabile è il risultato di un equilibrio raro, dinamico, mai garantito per sempre. Ed è per questo che gli scienziati la studiano: non per indicare una data di fine, ma per capire quanto sia fragile — e preziosa — la finestra in cui un pianeta può ospitare vita complessa.