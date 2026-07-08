La novità annunciata dall'INPS: 500 euro al mese, il nuovo Bonus è attivo

L’istituto di previdenza ha reso note le prime indicazioni sull’incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro previsto dal decreto Lavoro, il provvedimento che introduce anche il principio del cosiddetto salario giusto. La misura si rivolge esclusivamente ai giovani che non abbiano mai avuto in vita loro un contratto a tempo indeterminato, per i quali la trasformazione di un rapporto a termine in uno stabile può valere fino a 500 euro al mese di esonero contributivo a carico del datore di lavoro.

Il beneficio consiste in un azzeramento totale dei contributi previdenziali dovuti dall’azienda, con l’esclusione dei premi Inail, per un periodo massimo di 24 mesi. Nel caso di rapporti a tempo parziale, l’importo massimo viene riproporzionato in base all’orario effettivamente svolto dal lavoratore. Il tetto dei 500 euro mensili rappresenta quindi il valore massimo raggiungibile, non una cifra fissa uguale per tutti i casi.

Novità Bonus 500 euro: a chi spetta e quando

Possono beneficiarne i lavoratori che, al momento della trasformazione contrattuale, non abbiano ancora compiuto 35 anni e che non risultino mai stati occupati con un contratto subordinato a tempo indeterminato nel corso della propria carriera. Restano fuori dal perimetro dell’incentivo le nuove assunzioni: la misura riguarda soltanto la stabilizzazione di rapporti già esistenti, instaurati entro il 30 aprile 2026 e proseguiti senza interruzioni, con una durata complessiva non superiore ai dodici mesi.

Le trasformazioni ammesse sono quelle effettuate tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026, una finestra temporale piuttosto ristretta che i datori di lavoro dovranno tenere in considerazione nella pianificazione delle proprie assunzioni. L’agevolazione si applica ai rapporti con qualifica di operaio, impiegato o quadro, mentre restano esclusi i dirigenti, il lavoro domestico, l’apprendistato e la trasformazione dei contratti intermittenti.

Possono accedere alla misura tutti i datori di lavoro privati, incluso il settore agricolo, con l’eccezione delle Pubbliche Amministrazioni. Per ottenere l’esonero le aziende dovranno risultare in regola sotto il profilo contributivo, nel rispetto delle norme su lavoro e sicurezza e dei contratti collettivi applicati, oltre a dimostrare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei dodici mesi precedenti. L’incentivo non è cumulabile con altri esoneri contributivi, ma resta compatibile con la maggiorazione del costo deducibile prevista dalla legge di Bilancio 2025 per le nuove assunzioni.

Va precisato che, nonostante le indicazioni operative diffuse, la misura non è ancora pienamente attiva: l’Inps ha chiarito che l’apertura del modulo per la presentazione della domanda, disponibile esclusivamente attraverso il Portale delle Agevolazioni sul sito dell’istituto, sarà comunicata con un messaggio successivo. Fino a quel momento i datori di lavoro possono comunque iniziare a verificare il possesso dei requisiti, in modo da farsi trovare pronti non appena la piattaforma diventerà operativa.