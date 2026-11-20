Il messaggio informa sul possibile riconoscimento automatico di un beneficio fiscale previsto dalla Legge di Bilancio 2025. La comunicazione, segnalata anche da alcune sigle sindacali della scuola, non va scambiata per phishing: non invita a cliccare su link strani, ma chiede di entrare da soli nel sito ufficiale dell’Istituto. Il nodo, per molti precari e percettori di indennità, è capire se la somma spetti davvero oppure se vada presentata la rinuncia entro il 30 novembre 2026.

La somma aggiuntiva citata nella mail dell’INPS è un beneficio fiscale introdotto dalla Legge n. 207/2024, la Legge di Bilancio 2025. Riguarda alcune persone che nel 2026 hanno ricevuto dall’Istituto prestazioni non pensionistiche. Secondo quanto indicato nella comunicazione, si tratta di un importo non imponibile, quindi esentasse, riconosciuto sulla base dei dati sul reddito già presenti negli archivi dell’ente.

La misura è pensata per i redditi più bassi, in particolare per chi nell’anno non ha avuto un lavoro continuo e ha percepito strumenti di sostegno al reddito. In pratica, l’INPS avvisa i possibili beneficiari che la somma aggiuntiva 2026 sarà pagata d’ufficio dalla fine di novembre, a meno che l’interessato non presenti rinuncia perché sa di non avere i requisiti. Ed è questo il punto più delicato: ricevere la mail non significa, automaticamente, avere diritto a tenere l’importo.

Avviso INPS: chi può riceverlo e quali prestazioni sono coinvolte

L’avviso riguarda chi nel 2026 ha percepito prestazioni a sostegno del reddito erogate dall’INPS, come NASpI, disoccupazione agricola, cassa integrazione e altri trattamenti non pensionistici. Nel comparto scuola, la comunicazione può arrivare anche a docenti o personale con contratti brevi: per esempio supplenti a tempo determinato che hanno alternato periodi di lavoro e periodi coperti da indennità.

Una lavoratrice controlla un’email sul portatile tra documenti e calcolatrice, richiamando le verifiche sull’avviso INPS e l’eventuale rinuncia.

Alcuni iscritti, spiegano fonti sindacali, hanno ricevuto l’email con oggetto “Somma aggiuntiva art. 1, comma 4, legge n. 207/2024” e si sono rivolti alle sedi territoriali per verificare se fosse autentica. La prudenza è comprensibile, visto che le truffe online usano spesso loghi e formule simili a quelle degli enti pubblici. In questo caso, però, il messaggio invita ad accedere direttamente a www.inps.it, senza passare da collegamenti sospetti inseriti nella mail.

La platea reale dipende dai dati in possesso dell’Istituto e dal reddito complessivo del beneficiario. Non basta, quindi, aver preso la NASpI o un’altra indennità. Bisogna controllare la soglia di reddito prevista dalla norma. Ed è proprio su questo punto che l’email richiama l’attenzione dei destinatari.

Soglia dei 20.000 euro: quando il bonus arriva e quando va bloccato

Il limite indicato nella comunicazione è il reddito complessivo lordo 2026. Se non supera i 20.000 euro, il cittadino non deve fare nulla: la somma aggiuntiva INPS viene accreditata in automatico dalla fine di novembre. Niente domanda, niente modulo preventivo. Il pagamento avviene direttamente, sulla base delle informazioni già presenti nelle banche dati dell’Istituto.

La situazione cambia per chi prevede di superare la soglia dei 20.000 euro annui. In quel caso il beneficio non spetta e chi ha ricevuto la mail deve muoversi per fermare il pagamento. “Meglio controllare prima, per evitare restituzioni successive”, viene spiegato nelle indicazioni diffuse agli iscritti. Se l’importo viene incassato senza averne diritto, potrà essere recuperato con la dichiarazione dei redditi o tramite conguagli successivi.

Può accadere, per esempio, a chi ha percepito un’indennità solo per una parte dell’anno e poi ha lavorato con continuità, superando il limite previsto. Per la scuola, il caso più frequente riguarda i docenti a tempo determinato con incarichi brevi o discontinui nel 2026. Non è l’unica categoria interessata, ma è uno degli esempi più concreti.

Rinuncia entro il 30 novembre: come accedere al portale INPS

Chi sa, o ritiene con buona certezza, di superare il limite dei 20.000 euro di reddito complessivo 2026 deve presentare la rinuncia alla somma aggiuntiva entro il 30 novembre 2026. La procedura si fa sul sito ufficiale dell’INPS, entrando con le proprie credenziali digitali: SPID, CIE oppure CNS. Non bisogna usare link ricevuti da messaggi non verificati, né comunicare password o codici ad altri.

Una volta entrati nell’area personale di www.inps.it, il percorso indicato dall’Istituto è: Home > Sostegni, Sussidi e Indennità > Rinuncia al riconoscimento del trattamento integrativo, della somma aggiuntiva non imponibile. Da lì si può compilare e inviare la richiesta di rinuncia. Serve a evitare l’accredito di una somma non dovuta e, di conseguenza, le successive procedure di recupero.

Per chi resta sotto la soglia, invece, non è richiesta alcuna azione: l’accredito della somma aggiuntiva 2026 arriverà automaticamente. Resta comunque utile controllare il proprio fascicolo previdenziale e conservare la comunicazione ricevuta. Quando si parla di redditi, bonus e scadenze ravvicinate, una verifica in più può evitare problemi nei mesi successivi.