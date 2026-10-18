La nuova minaccia online non ha bisogno nemmeno del tuo click: così si insedia sul tuo dispositivo

Una nuova tecnica di sorveglianza sfrutta la pubblicità online per raggiungere dispositivi selezionati senza richiedere alcun clic, rendendo l’attacco particolarmente difficile da riconoscere.

L’indagine del Citizen Lab descrive un meccanismo capace di trasformare gli annunci in un punto d’ingresso per lo spyware zero-click. Il metodo, chiamato AdFection, solleva interrogativi anche sui controlli delle piattaforme pubblicitarie. E le precauzioni sul proprio telefono potrebbero non bastare da sole.

Annunci mirati, l’attacco parte anche senza clic

Il punto più insidioso di AdFection è proprio questo: sembra tutto normale. Un annuncio si carica su un sito o dentro un’app, come accade ogni giorno milioni di volte. Ma dentro può nascondere codice capace di parlare con server esterni.

Secondo il Citizen Lab, la catena non richiede alcun gesto da parte della vittima. Nessun tap. Nessun download. Basta la semplice visualizzazione della pubblicità online, anche in secondo piano, per avviare il contatto con l’infrastruttura dell’operatore.

Se il dispositivo è quello cercato, il sistema può inviare nuove istruzioni e, nei casi ricostruiti dai ricercatori, arrivare a usare vulnerabilità per installare uno spyware. È qui che l’attacco diventa difficile da scoprire: il codice malevolo può comparire solo per pochi destinatari, mentre ai controlli automatici delle piattaforme viene mostrata una versione pulita dell’annuncio.

Discover-Tech, Controlium e la caccia tramite identificatori pubblicitari

Al centro dell’indagine c’è Discover-Tech, società israeliana che, secondo i ricercatori, avrebbe usato una piattaforma chiamata Controlium per riconoscere dispositivi specifici attraverso identificatori pubblicitari, indirizzi IP e altri dati tecnici prodotti durante le normali aste degli annunci.

In sostanza, gli stessi strumenti nati per mostrare inserzioni più pertinenti potevano servire a raggiungere una persona precisa, o un gruppo ristretto di utenti. Il rapporto collega con “elevata confidenza” alcuni attacchi contro dispositivi riconducibili alla rete internazionale Al Jazeera allo spyware di Candiru, società già finita in passato sotto osservazione per i suoi strumenti di sorveglianza digitale.

I ricercatori hanno analizzato registri di comunicazione e percorsi di caricamento degli annunci per ricostruire la sequenza. Non è stato però possibile stabilire con certezza chi abbia commissionato le operazioni. Un passaggio non secondario: in questo settore, il confine tra fornitore tecnico, intermediario e cliente finale resta spesso opaco.

Adtech sotto accusa: i controlli non bastano più

La vicenda pesa sull’intera filiera dell’adtech, non solo sul singolo operatore indicato dal rapporto. L’analisi di circa quattro miliardi di registrazioni legate ad aste pubblicitarie ha mostrato che annunci riconducibili a Discover-Tech erano apparsi su quasi 200.000 siti web e applicazioni in diversi Paesi. Una scala enorme, resa possibile da reti automatiche in cui inserzionisti, intermediari e piattaforme si scambiano spazi in frazioni di secondo.

Discover-Tech, inoltre, risultava negli elenchi dei fornitori approvati da Google e da IAB Europe. Dopo le segnalazioni, diverse aziende hanno sospeso o interrotto i rapporti con la società, secondo quanto riferito dal Citizen Lab. Il caso mette in luce un problema già noto agli esperti di sicurezza informatica e privacy: l’accreditamento commerciale non basta, se poi le campagne non vengono controllate per ciò che fanno davvero.

Per gli utenti le difese restano limitate. Ridurre il tracciamento pubblicitario, aggiornare sistema operativo e browser, e usare impostazioni più rigide sugli identificatori può abbassare il rischio. Ma la partita principale, questa volta, si gioca a monte: nelle piattaforme che vendono e distribuiscono gli annunci.