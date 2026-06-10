La nuova Siri ha imparato a leggere: tutto sulla nuova funzione (tra le tante) che può anche riassumere documenti

Questa nuova funzione consente di caricare PDF, immagini e contratti, ottenendo rapidamente riassunti e punti chiave. La lettura automatica dei documenti rappresenta un grande passo avanti per chi utilizza l’iPhone per lavoro, studio o gestione quotidiana delle informazioni.

Siri diventa un’app completa

Una delle novità più importanti è la creazione di un’app dedicata a Siri, simile a un moderno chatbot. In questo spazio, le conversazioni e le richieste vengono salvate e possono essere riprese su iPhone, Mac o iPad grazie alla sincronizzazione tramite iCloud. La possibilità di scrivere a Siri e allegare documenti semplifica la gestione dei file e riduce la necessità di passare da un’app all’altra.

La nuova Siri non si limita a leggere i documenti, ma comprende anche il contenuto dello schermo e delle app installate. Potrà estrarre informazioni da Mail, Messaggi, Calendario, Note e File, semplificando attività come salvare indirizzi, riassumere articoli o analizzare foto. Questa capacità di contestualizzare le informazioni rende Siri uno strumento potente per gestire attività complesse in pochi passaggi.

Azioni dentro le app e automazione

Grazie a iOS 27, Siri può ora eseguire azioni all’interno e tra le app. Ad esempio, organizzare un appuntamento significa controllare il calendario, verificare indirizzi ricevuti via mail e inviare notifiche a contatti specifici, tutto con un’unica richiesta. Questa funzione migliora l’efficienza e integra perfettamente l’assistente nelle attività quotidiane.

Apple introduce le Siri Extensions, che permettono di collegare modelli AI esterni come ChatGPT, Claude e Gemini. Gli utenti potranno scegliere quale intelligenza artificiale utilizzare in base al tipo di documento o compito da svolgere, garantendo maggiore flessibilità e personalizzazione. Le elaborazioni avvengono in parte sul dispositivo e in parte sui server Apple, con attenzione alla privacy.

Compatibilità della nuova Siri

Non tutti gli iPhone supportano le nuove funzionalità. La compatibilità parte dagli iPhone 12, mentre l’uso completo della nuova Siri con AI richiede almeno un iPhone 15 Pro o successivi con chip A17 Pro. Le funzioni più avanzate saranno riservate ai modelli con chip A18 o superiore.

Con iOS 27, Siri evolve da semplice assistente vocale a strumento capace di leggere, comprendere e riassumere documenti, oltre a gestire azioni complesse all’interno delle app. Questa trasformazione apre nuove opportunità per utenti privati e professionisti, semplificando la gestione delle informazioni e aumentando l’efficienza quotidiana su iPhone, iPad e Mac.