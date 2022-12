La pagina SEGRETA di Amazon dove ottenere tutti i BUONI SCONTO che vi spettano

Amazon incentiva da sempre all’acquisto i suoi clienti proponendogli spesso dei coupon da applicare per abbassare il costo di determinati prodotti, oppure dei veri e propri bonus a cifre variabili a quegli utenti che soddisfano determinati requisiti. Ebbene, non molti sanno che sul sito del noto gigante dell’e-commerce esiste addirittura una pagina nascosta dove sono elencate le offerte compatibili con il proprio account.

Amazon e la lista dei tuoi buoni sconto

Per trovare la pagina con la lista completa delle offerte compatibili con il proprio account basta cliccare direttamente su questo link, che vi condurrà nella pagina dedicata sul sito di Amazon. Lì è presente una sorta di elenco dei possibili sconti o delle eventuali promozioni di cui potete usufruire.

A quel punto vi basterà cliccare sopra a quella che vi interessa per attivare l’offerta e seguire la procedura.

Dopo di che ci penserà Amazon ad accreditare il codice promozionale sul vostro account oppure a inviarlo direttamente via mail al vostro indirizzo principale. Amazon di solito invierà la mail ai clienti idonei per confermare che il credito promozionale è stato aggiunto all’account del cliente entro 3 giorni dal completamento dell’azione per diventare idoneo a ricevere il bonus.

