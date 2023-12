La palestra in casa con questo Tapis Roulant Elettrico Pieghevole in OFFERTA: resta in forma dopo le feste

Artgo Giotto è un tapis roulant elettrico pieghevole 2 in 1, con soli 11 cm di spessore, quindi occupa pochissimo spazio e lo porti dove vuoi. Colore bianco. Su eBay lo paghi solo € 229,99, praticamente meno della metà visto che lo sconto è del 62%!

Artgo Giotto tapis roulant elettrico pieghevole: le caratteristiche

Facile da movimentare e da riporre in ogni angolo della casa o in ufficio, grazie ai soli 11 cm di spessore. Motore lineare Smooth PowerDriveTM, silenzioso. Fino a 6 programmi di allenamento. Controllo del tapis roulant tramite app su smartphone. Visualizzazione Display: velocità, distanza, tempo, calorie. Prodotto già montato. Artgo GIOTTO è il modello di tapis roulant ultra compatto, studiato appositamente per camminare comodamente a casa o in ufficio, senza preoccuparti delle condizioni meteo e a qualsiasi ora del giorno, nella comodità e nella privacy di casa tua. Il tapis roulant YM ti aiuterà a migliorare la forma fisica e a raggiungere i tuoi risultati sportivi o di perdita di peso.

Cammina ogni giorno divertendoti grazie alle nuove APP compatibili (ZWIFT, KINOMAP, BITGYM e molte altre) che consentono di proiettare video e percorsi di allenamento direttamente su TV, Smartphone e Tablet + condividere l’allenamento con amici + seguire allenamenti strutturati e raggiungere obbiettivi + funzione musica motivazionale + cronologia allenamento individuale + video coaching e moltissime altre funzioni. Colore BIANCO. Due anni di Garanzia del Produttore e Assistenza 7 giorni su 7 direttamente.

Artgo Giotto è un tapis roulant elettrico pieghevole 2 in 1. Su eBay lo paghi solo € 229,99, praticamente meno della metà visto che lo sconto è del 62%!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.