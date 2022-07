La piastra per capelli più desiderata la trovi su eBay a prezzo speciale

La piastra per la cura dei capelli più desiderata del momento, ovverosia la Dyson Corrale, è finalmente disponibile a un prezzo speciale: su eBay, grazie alla Dyson Week, adesso la puoi prendere a 449€. Il tutto con la garanzia delle spedizioni veloci e gratuite della stessa azienda produttrice. Un vero affare considerando la qualità di un prodotto a dir poco professionale, che grazie alla modalità ibrida per una maggiore autonomia, ti offre fino a 30 minuti di styling senza filo.

Piastra per capelli Dyson Corrale, il top per i tuoi capelli

Questa non è una piastra per capelli comune, ma è una di quelle top di nuova generazione. Fa parte della collezione Corrale, una gamma rivoluzionaria di strumenti che garantiscono capelli sempre in ordine, luminosi e pieni di vitalità. Pensa, e l’unica piastra con lamine flessibili in lega di rame che si adattano per abbracciare i capelli. Questo fa sì che raccogliendo i capelli, le piastre flessibili consentono di ottenere uno styling liscio e luminoso con minor calore. Danni ai capelli ridotti del 50%, effetto crespo ed elettrostatico ridotto.

Grazie alle sua particolari piastre, Dyson Corrale può quindi creare una varietà di styling diversi – dal mosso e onde, al liscio. In tal senso il dispositivo propone ben tre impostazioni di calore (165 °C, 185 °C e 210 °C) adatte alla tipologia e lunghezza di ogni tipo di capello, e allo styling che si desidera. Il sistema con sensore integrato regola la temperatura delle piastre 100 volte al secondo, assicurando una potenza costante e impedendo al calore di superare l’impostazione selezionata.

Funziona alla grande, a detta di chi la usa spesso, ha diverse tecnologie a protezione del capello e garanzia del risultato. E poi è progettata appositamente per i capelli lunghi, quindi ti dà un look perfetto, senza troppa fatica, ma soprattutto nella comodità di casa tua. Serve aggiungere altro? Sì: affrettati a farla tua con appena 29€, perché a questo prezzo andrà sicuramente esaurita in breve tempo. Spedizioni gratuite e veloci garantite da Dyson.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.