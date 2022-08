La porta SEGRETA di Amazon: 5 prodotti CURIOSI di cui ignoravate l'esistenza

Sai che su Amazon ci sono oggetti strani ma estremamente carini se non addirittura utili? E che spesso si tratta di occasioni furbe, che non si trovano in vetrina, fra le offerte, ma sembrano quasi nascoste dietro a un’ipotetica porta segreta? Proposte assurde, che ti permettono di prendere tecnologia o gadget a pochi euro, passandoti anche qualche sfizio, procurandoti qualcosa di unico ma anche inaspettatamente funzionale, godendo delle spedizioni gratuite di Amazon. Guardate cosa abbiamo scovato noi.

Pinguino da frigo anti spreco

Il pinguino Igo vive nel tuo frigo per sensibilizzarti sul tema del risparmio energetico. Con le sue frasi divertenti (in italiano) ti ricorderà di chiudere la porta del frigo e di non lasciarla aperta troppo a lungo, o di evitare continui apri e chiudi per non disperdere il refrigerio. Un modo divertente per imparare a rispettare meglio la natura ed evitare qualche spreco anche in casa. Si stima che a livello mondiale, ogni anno a causa delle porte del frigorifero lasciate aperte troppo a lungo, venga sprecata più di 2,5 miliardi di dollari di valore di energia.

Dispositivo anti russamento

Questo strano accessorio potete utilizzarlo voi o regalarlo al vostro partner nel caso russi come un caimano che ha appena finito di ingoiare una tigre del Bengala. In estrema sintesi, tramite dei sensori percepisce il suono del russamento e allora inizia a massaggiare i muscoli mandibolari attraverso degli impulsi di vibrazione di diverse frequenze per promuovere il rafforzamento muscolare e regolare il ritmo respiratorio. Il suo prezzo è di 23€.

Coppia di saponi anti-odori

Dopo aver cucinato, magari qualcosa a base di pesce, anche lavando più volte le mani il rischio che un po’ di cattivo odore rimanga attaccato alle mani c’è sempre. Per dire basta quindi alla puzza, oggi puoi spendendo appena 9 euro acquistando questa coppia di saponi in acciaio inox anti ruggine. Dopo la lavorazione di cipolle, aglio, cipolle primaverili, pesce e altri alimenti utilizzare sapone per circa 30 secondi per rimuovere gli odori pungenti utilizzando acqua corrente.

Taglia unghie smart di Xiaomi

Il tagliaunghie smart di Xiaomi, realizzato dal brand Seemagic, è un dispositivo particolare che ti regala però una manicure perfetta. Adatto sia per grandi che per piccini, senza dolore o fastidio, questo prodotto funziona elettronicamente tramite batteria integrata ricaricabile. Lo accendi tenendo premuto col pollice al centro, e in pochi secondi completi la manicure senza avvertire dolore o fastidio. Se ti va di provarlo, costa 25 euro tutto incluso.

Vulcano per pulire il microonde

Questo simpatico quanto curioso pulisci microonde di Legami ti aiuta a pulire a fondo il microonde in 5 minuti. Proprio così: scioglie le incrostazioni di sporco in poco più di 5 minuti. Basta rimuovere il coperchio del Vulcano, versare aceto bianco fino alla scritta VINEGAR, mentre l’acqua fino a che la miscela raggiunge la scritta WATER. Riposizionare il coperchio e, una volta inserito il Vulcano nel microonde, l’ascialro agire per 5-8 minuti a massimo 500 W di potenza. La “lava” inizierà ad eruttare dal vulcano dopo circa 2 minuti ammorbidendo le incrostazioni di sporco del microonde. Lo trovi su Amazon a 8 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.