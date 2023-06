La PORTA SEGRETA di Amazon: 5 prodotti ASSURDI di cui IGNORAVATE l'esistenza

Folli, geniali, a volte anche perfino un po’ kitsch: nei meandri di quell’enorme spazio dedicato all’e-commerce che è Amazon si trova praticamente di tutto, perfino degli oggetti così strani o particolari che talvolta si fa perfino fatica a credere che esistano davvero. Eppure ci sono, guardate.

Portafoglio RFID Blocking

Portafoglio RFID Blocking in pelle e carbonio a soli 17€. E tutto vero: questo utilissimo gioiellino costa davvero così poco su Amazon. Cuciture lisce e robuste, senza fili sciolti, il portafoglio in pelle è comodo al tatto ed è rivestito con protezione RFID per impedire l’acquisizione indesiderata di dati, come segnali di frequenza a 13,56 MHz da carte di credito, patenti di guida e ID.

Bacchette da cucina spada laser

I fan di Star Wars raccolgono tutto ciò che ha a che fare con il loro amato franchise, anche cose strane come queste bacchette luminose di Chop Sabres . In effetti, ci sono quasi 12.000 recensioni a cinque stelle che sono entusiaste di questi utensili illuminanti.

Penna saldatore e torcia a LED

Questo mini saldatore è grande quanto una penna ma è in grado di fare il suo senza problemi. Può benissimo fondere qualsiasi materiale e operare saldature sia in argento che in oro. Può essere usato perfino come mini-torcia o per scaldare piccoli contenitori. Ottimo per la saldatura di precisione di componenti elettronici, strumenti o circuiti su una scheda madre del computer.

Timer da toilette

Per chi non ha tempo da perdere e anzi vuole ottimizzare anche i minuti nell’arco di una giornata, questa particolare clessidra è realizzata in PVC, ABS e materiale sabbioso di qualità, resistente e duraturo. In questo modo, se siete i fretta, sapete quando è il momento giusto per dare un taglio alla vostra “seduta”.

Scaldatazza intelligente USB

Se c’è una cosa a cui noi italiani non possiamo rinunciare mai è una bella tazza di caffè calda. Purtroppo però siamo sempre di corsa, così spesso finisce che lo beviamo già freddo e non ce lo gustiamo. Da oggi, però, grazie a questo geniale scaldatazza USB, con soli 17 euro risolvi il problema. Basta un click su questo link per essere direttamente trasportato sulla pagina dell’offerta.

