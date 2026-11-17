A segnalarla è WABetaInfo. Per ora non è disponibile né al pubblico né ai beta tester, ma la direzione sembra chiara: rendere lo stato WhatsApp qualcosa di più ricco rispetto a foto, video e brevi testi.

Le prime tracce sono comparse nella versione beta 2.26.45.8 di WhatsApp per Android, dove gli sviluppatori hanno iniziato a inserire i primi elementi della nuova opzione. Secondo WABetaInfo, la funzione è ancora in lavorazione: non si può usare nelle versioni normali dell’app e non è attiva nemmeno per chi partecipa al programma beta.

La novità riguarda l’editor dello stato WhatsApp, la schermata da cui oggi si pubblicano immagini, video, testi o contenuti grafici visibili per 24 ore. In quello stesso spazio dovrebbe arrivare una voce dedicata alla posizione, così da condividere un luogo senza dover prima scattare una foto o registrare un video. Un dettaglio piccolo, almeno a prima vista. Ma comodo per indicare, per esempio, un ristorante, un punto di ritrovo, una spiaggia o un negozio appena visitato.

Da Meta, al momento, non sono arrivate comunicazioni ufficiali sul lancio. Come spesso accade con le funzioni ancora in prova, la società procede con test interni prima di decidere se allargare l’accesso. Solo più avanti si capirà se la posizione nello stato entrerà davvero tra gli strumenti stabili dell’app.

Mappa interattiva, segnaposto verde e indirizzo completo nello stato

La nuova funzione dovrebbe mostrare la posizione nello stato WhatsApp attraverso una mappa interattiva, con un segnaposto verde a indicare il punto scelto. Non sarebbe quindi una semplice scritta, ma una scheda visiva inserita nello stato, più simile a una piccola mappa consultabile dai contatti autorizzati.

Uno smartphone mostra una scheda mappa con segnaposto, richiamando la nuova condivisione della posizione negli stati.

Secondo le schermate e le informazioni circolate, nello stato comparirebbero anche il nome del luogo e l’indirizzo completo. In questo modo sarebbe subito chiaro quale punto è stato condiviso. Una differenza non da poco rispetto a un messaggio scritto a mano, che può essere impreciso o poco leggibile, soprattutto quando si parla di locali, parchi, eventi o indirizzi in zone poco conosciute.

L’idea sembra quella di rendere più rapido un gesto già molto comune: dire “sono qui” oppure “ci vediamo qui”, ma farlo tramite lo stato, quindi con una platea decisa dalle impostazioni personali. Niente passaggi complicati, almeno nelle intenzioni: si apre l’editor, si sceglie la posizione, si pubblica l’aggiornamento.

Posizione reale, luogo scelto manualmente o area approssimativa: le opzioni previste

Un punto interessante è che WhatsApp non dovrebbe limitarsi alla condivisione della posizione reale dell’utente. Da quanto emerso, sarà possibile anche scegliere manualmente un luogo diverso da quello in cui ci si trova. In pratica, si potrà pubblicare nello stato l’indirizzo di un locale, di un museo o di un punto d’incontro anche senza essere lì fisicamente.

Questa scelta rende la funzione meno invasiva e più duttile. Un utente potrebbe condividere la sede di un appuntamento serale mentre è ancora a casa, oppure segnalare ai contatti un luogo consigliato senza mostrare i propri spostamenti. È un dettaglio importante, perché separa la nuova opzione dalla condivisione della posizione in tempo reale già presente nelle chat.

Secondo le prime indicazioni, sarà possibile anche mostrare una posizione approssimativa invece dell’indirizzo esatto. Una soluzione utile per chi vuole dare un riferimento generale — un quartiere, una zona, un’area urbana — senza indicare il punto preciso in cui si trova. Va chiarito però un aspetto: non sembra in arrivo una mappa fissa in stile Snapchat, con gli utenti visibili mentre si muovono. WABetaInfo riferisce che la posizione live nello stato non è prevista, almeno per ora.

Privacy e tempi di rilascio: cosa resta invariato e cosa manca ancora

Sul fronte della privacy, WhatsApp dovrebbe usare per questa funzione le stesse regole già valide per gli aggiornamenti di stato. La visibilità della posizione condivisa nello stato dipenderà quindi dalle impostazioni scelte dall’utente: tutti i contatti, tutti tranne alcune persone, oppure solo una lista selezionata.

È un passaggio centrale, perché condividere un luogo può essere più delicato di una foto o di una frase. Chi usa lo stato potrà quindi contare sui controlli già presenti nell’app. Resta da capire se Meta aggiungerà avvisi specifici o schermate informative prima della pubblicazione. Per ora, su questo punto non ci sono conferme.

La funzione si affiancherebbe alla condivisione della posizione in tempo reale nelle chat, disponibile da anni nelle conversazioni individuali e nei gruppi. La differenza è chiara: in chat si invia la posizione a una o più persone dentro una conversazione; nello stato, invece, il luogo diventa un aggiornamento temporaneo visibile solo ai contatti ammessi.

I tempi restano incerti. La nuova opzione è ancora in sviluppo e non ha una data di rilascio. Potrebbero volerci settimane o mesi prima di un eventuale test pubblico, e non è escluso che WhatsApp cambi interfaccia e funzionamento prima del debutto. Intanto l’app continua a provare anche altri strumenti, compresi nuovi sistemi di fotoritocco basati sull’intelligenza artificiale. Segnali diversi, ma con lo stesso obiettivo: rendere lo stato più dinamico e più vicino all’uso quotidiano degli utenti.