La pulizia robot di Philips IN OFFERTA su Amazon!

Philips è un’azienda storica nel campo della tecnologia e dell’elettronica. Da sempre i prodotti targati Philips hanno rappresentato delle vere e proprie garanzie in termini di qualità, affidabilità e funzionalità. Anche nel campo degli elettrodomestici casalinghi, l’azienda olandese ha iniziato a ritagliarsi una fetta di mercato abbastanza ampia e uno dei prodotti più interessanti dati in pasto agli utenti è sicuramente l’aspirapolvere robot HomeRun serie 3000 della stessa Philips che Amazon ha deciso di mettere in sconto del 22% per un prezzo finale di 329,99€.

Philips e Amazon mettono in sconto la comodità della pulizia dell’aspirapolvere robot!

Avere un’aspirapolvere robot è sempre sinonimo di comodità e di affidabilità (a maggior ragione se l’azienda produttrice è Philips). Esso apporta un aiuto enorme nelle faccende domestiche effettuando dei programmi di pulizia e lavaggio completamente in autonomia. In particolar modo questo HomeRun serie 3000 dispone di potenza di aspirazione fino a 4000 Pa, raggiunge ogni angolo grazie alla navigazione laser a 360°, piani di pulizia personalizzati impostabili tramite l’applicazione Philips HomeRun, 4 livelli di aspirazione: Eco, Normale, Alto e Max.

Il robot aspira e lava pavimenti in una passata e rimuove lo strato sottile di polvere accumulato sui pavimenti ogni giorno. Le dimensioni da ‎50,79 x 42 x 14,7 cm; e il peso da 5,94 Kg, lo rendono un dispositivo comodo e facile da utilizzare e che non risulta essere eccessivamente invasivo nel momento in cui si trova ad effettuare le sue operazioni girando per le stanze della casa. La durata della batteria si attesta intorno ai 200 minuti, il che offre una buona longevità nell’utilizzo.

Non perdete, dunque, l’occasione di acquistare il robot aspirapolvere di Philips al 22% di sconto per un prezzo finale di 329,99€ al fronte del prezzo di listino di 423,45€. Un’occasione più che vantaggiosa per un ottimo device!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.